Ситуация на белорусско-украинской границе остается спокойной, однако в информационном пространстве продолжают распространяться слухи об атаке с севера. В ГУР заверили, что до конца ноября этого не произойдет.

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Информация о вторжении является "вбросами"

Украинские разведчики отмечают, что с помощью "анонимных источников" Россия распространяет информацию о вторжении, которое состоится после очередной массированной ракетно-авиационной атаки.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности. Цель такой информационной спецоперации — спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью,

– сказали в ГУР.

Там констатировали, что врагу нужно, чтобы наступательный потенциал Вооруженных Сил с Востока и Юга перевернулся к границе с Беларусью. Делается это для того, чтобы не просто "распылить" украинскую армию, а продемонстрировать для граждан Белоруси то, что у ее границ ВСУ готовятся к нападению.

Обращать внимание! Сначала дата возможного «вторжения» в фейковых сообщениях была указана как 25-28 ноября, а через несколько часов ее изменили на 28-29 ноября.

Вероятно, в Белоруссию прибыли российские генералы

Кроме заявлений в разведки, стоит также упомянуть информацию от белорусских активистов, которые убеждены, что российские генералы уже прибыли на территорию Беларуси, чтобы контролировать военную обучение путинских солдат. Такой визит может означать очередную инспекцию российских и белорусских военных, после которой, вероятно, будут приниматься решения о готовности к атаке. Однако вряд ли это будет в ближайшее время.

Также, как сообщает Центр национального сопротивления, россияне продолжают развертывание войск на территории соседнего государства.

Известно, что россияне развернули около 63 палаток в районе населённого пункта Бабуничи в Гомельской области. В общей сложности на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян,

– пишут в организации.

Там отметили, что пребывание на территории Беларуси для российских солдат является настоящей привилегией, а страна Лукашенко постепенно теряет свой суверенитет.

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