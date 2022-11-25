Ситуація на білорусько-українському кордоні залишається спокійною, однак в інформаційному просторі продовжують поширюватись чутки про атаку з Півночі. У ГУР запевнили, що до кінця листопада цього не станеться.

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Інформація про вторгнення є "вкидами"

Українські розвідники зазначають, що за допомогою "анонімних джерел" Росія поширює інформацію про вторгнення, яке відбудеться після чергової масованої ракетно-авіаційної атаки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю,

– сказали в ГУР.

Там констатували, що ворогу потрібно, аби наступальний потенціал Збройних Сил зі Сходу та Півдня перекинувся до кордону з Білоруссю. Робиться це задля того, щоб не просто "розпорошити" українську армію, а продемонструвати для громадян країни-посіпаки Росії те, що біля її кордонів ЗСУ готуються до нападу.

Зверніть увагу! Спершу дата можливого "вторгнення" у фейкових повідомленнях зазначалась як 25 – 28 листопада, а через декілька годин змістилася на 28 – 29 листопада.

Ймовірно, у Білорусь прибули російські генерали

Окрім заяв в розвідки, варто також згадати про інформацію від білоруських активістів, які переконані, що російські генерали уже прибули на територію Білорусі, аби контролювати військовий вишкіл путінських солдатів. Такий візит може означати чергову інспекцію російських та білоруських військових, після якого, ймовірно, ухвалюватимуть рішення про готовність до атаки. Однак навряд це буде найближчим часом.

Також, як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни продовжують розгортання військ на території сусідньої держави.

Відомо, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі у Гомельській області. Загалом на території країни уже розміщено до 12 тисяч мобілізованих росіян,

– пишуть в організації.

Там зазначили, що перебування на території Білорусі для російських солдатів є справжнім привілеєм, а країна Лукашенка поступово втрачає свій суверенітет.

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