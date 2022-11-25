Радник Офісу Президента Олексій Арестович сказав, що участь полку Калиновського не потрібно протиставляти політичній ситуації. Він зазначив, що Світлана Тихановська – це законно обрана президентка Білорусі, яку визнає Захід.
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"Полк Калиновського – це військовий підрозділ у складі Збройних Сил України. Яка у нього політична складова? Що стосується Тихановської, то попри все керує Білоруссю Лукашенко. Він максимально маневрує, щоб не втягнути Білорусь у війну", – розповів Арестович.
"Не хочемо розширювати ворога"
За словами радника ОП, Лукашенкові можна допомогти маневрувати, або залишити як є, збільшуючи шанси вступу Білорусі у війну. Арестович сказав, що не треба вбивати білорусів і залишати їх у заручниках Росії.
Ми говоримо прямо, що Білорусь бере участь у війні й не визнаємо Лукашенка президентом. Проте ми не хочемо розширювати ворога й даємо Лукашенкові можливість не вступати у війну, – розповів Арестович.
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