Лукашенко вважає, що зараз "все в руках України". Про це президент Білорусі заявив місцевим журналістам, інформує 24 канал.
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Лукашенко заговорив про "повне знищення України"
Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз в руках України. Якщо вони не хочуть загибелі – до того ж у величезній кількості – людей. Тяжко, складно, важко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України. Це не те що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності України – це буде знищення України. Треба зупинитися,
– вважає політик.
За словами Лукашенка, під час Другої світової з радянського боку загинули 30 мільйонів осіб, але зараз нібито "ніхто про це не згадує".
"Ми впораємось, все це загладимо. Мабуть, навіть наше покоління зможе пояснити українському народові, що сталося", – додав білоруський президент.
Окрім цього, Лукашенко закликав Україну сісти за стіл перемовин з Росією.
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Скільки техніки передав росіянам Лукашенко у жовтні
Як стало відомо, лише за жовтень режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка передав до Росії понад 200 одиниць військової техніки.
Загальна кількість переданої техніки становила 211 одиниць:
- 98 танків Т-72А,
- 40 БМП-2,
- 20 БМП-2 без веж,
- 53 вантажівки "Урал".
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