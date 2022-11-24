Росія вже не приховує вбивство цивільних та атаку на енергетику України. Кремль таким чином хоче змусити Україну до переговорів.

Цікаво Маразм міцнішає: представник Росії в ООН звинуватив українську ППО в обстрілах інфраструктури

Як відреагували в Україні

Радник ОП Михайло Подоляк засудив не тільки дії Росії, а й світу.

Росія вже офіційно заявляє: Ми вбиваємо цивільних, атакуємо всю енергетику, щоб Україна виконала наші загарбницькі вимоги,

– йдеться у дописі.

Крім того, Подоляк зазначив, що світ продовжує дивитися на країну, що замерзає, але воює за свою свободу, і розмірковує над тим, чи потрібно "називати терориста терористом".

Пізніше посадовець опублікував ще один пост, адресований Пєскову. Там Подоляк зазначив, що закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста – найвищий ступінь розладу особистості.

Речник ОП нагадав Пєскову, що Росія вторглася в Україну і може зупинити війну хоч зараз.

Що цьому передувало

Дмітрій Пєсков зробив цинічну заяву на наступний день після чергового масованого ракетного удару по Україні, який забрав 5 життів та знеструмив низку областей і навіть частину Молдови.

Пєсков уже й не приховує, що ракетний терор є банальним шантажем, аби примусити Україну до перемовин. Тому тепер рупор Кремля вирішив повторити тезу про те, що нібито керівництво України може погодитися на умови росіян і тоді страждання припиняться.

На екстреному засіданні Радбезу ООН, ініційованому Україною, після масованої ракетної атаки 23 листопада, постпред Росії Васілій Небензя вирішив звинуватити Україну в ударах по цивільних об'єктах – нібито в цивільні об'єкти влучають ракети української ППО, а не запущені Росією.

У відповідь на це постпред України Сергій Кислиця опублікував допис, у якому написав, що слухати Небензю – одне з найважчих завдань. До допису дипломат додав фото у футболці з написом "пішов ти, Путін" і продемонстрував відповідний жест. Через це у росіян знатно підгоріло.

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