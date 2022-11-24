Після засідання Радбезу ООН Сергій Кислиця опублікував відповідний допис у своєму твітері. У росіян істерика через допис українського дипломата.

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Як Кислиця відреагував на брехню Небензі

Сергій Кислиця зазначив, що найгіршим його обов'язком є слухати виступи Васілія Небензі. До слова, дипломат переконаний, що місце російського постпреда – в пеклі.

До допису Кислиця додав фото у футболці з надписом "пішов ти, Путін" і показав відповідний жест. У дописі постпред України зазначив, що напад на Україну не залишив йому дипломатичних варіантів.

Слухати посланця Путлера в Радбезі ООН, як і сьогодні, — один із найжахливіших моїх обов’язків. Навіть знаючи, що його місце в пеклі вічне, сьогоднішній терористичний напад Путлера на Україну не залишає мені дипломатичних варіантів. У пеклі буде "плач і скрегіт зубів", але не буде покаяння,

– написав Кислиця.



І без слів все зрозуміло / Фото з твітера Сергія Кислиці

У росіян підгоріло

Пропагандисти уже почали розносити мережею обурення російського представництва при ООН. Та цікаве тут інше. Один із пропагандистських ресурсів послався на слова постпреда, який "на умовах анонімності" засудив допис Кислиці. Цікаво, це був постпред Білорусі, Сирії, КНДР, Еритреї чи Ірану?

Можливо, і всі вони. Бо пропагандисти також кажуть, що "ряд постпредів" засудили допис Кислиці, бо нібито не вважають доцільним такі вчинки, особливо з боку дипломатів. А чи є доцільним сидіти в Радбезі й цілком серйозно якщо не заявляти про "бойових комарів", то брехати про те, що цивільні об'єкти в Україні руйнує наша ППО?

Порція абсурду від Небензі в ООН

Удень 23 листопада Росія запустила близько 70 ракет по Україні, понад 50 з яких збили сили ППО. Однак ті ракети, які влучили, спричинити пошкодження енергосистеми та знеструмлення низки областей. Крім того, знеструмленою також була і Молдова через перепади напруги в енергосистемі на тлі атаки.

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН, на якому президент Володимир Зеленський закликав світ вжити жорстких заходів у відповідь на дії країни-терориста.

Постпред Росії Васілій Небензя, який, вочевидь, далекий від реальності, заявив, що Росія нібито не б'є по цивільних об'єктах, а удари по енергооб'єктах чи по житлових будинках, як у Вишгороді – нібито робота української ППО. Небензя також звинуватив партнерів України в тому, що нібито їхня військова допомога призводить до жертв серед цивільного населення, хоча до жертв призводить саме Росія.

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