После заседания Совбеза ООН Сергей Кислица опубликовал соответствующее сообщение в своем твиттере. У россиян истерика из-за сообщения украинского дипломата.

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Как Кислица отреагировал на ложь Небензи

Сергей Кислица отметил, что худшей его обязанностью является слушать выступления Василия Небензи. К слову, дипломат убежден, что место российского постпреда – в аду.

К сообщению Кислица добавил фото в футболке с надписью "Пошел ты, Путин" и показал ответный жест. В сообщении постпред Украины отметил, что нападение на Украину не оставил ему дипломатических вариантов.

Слушать посланника Путлера в Совбезе ООН, как и сегодня, одна из самых ужасных моих обязанностей. Даже зная, что его место в аду вечно, сегодняшнее террористическое нападение Путлера на Украину не оставляет мне дипломатических вариантов. В аду будет "плач и скрежет зубов", но не будет покаяния,

– написал Кислица.



И без слов все понятно / Фото с твиттера Сергея Кислицы

У россиян подгорело

Пропагандисты уже начали разносить по сети возмущение российского представительства при ООН. Но интересно здесь другое. Один из пропагандистских ресурсов сослался на слова постпреда, который "на условиях анонимности" осудил сообщение Кислицы. Интересно, это был постпред Беларуси, Сирии, КНДР, Эритреи или Ирана?

Может быть, и все они. Потому что пропагандисты также говорят, что "ряд поспредов" осудили сообщение Кислицы, поскольку, якобы, не считают целесообразными такие поступки, особенно со стороны дипломатов. А целесообразно ли сидеть в Совбезе и вполне серьезно как не заявлять о "боевых комарах", так врать о том, что гражданские объекты в Украине разрушает наше ПВО?

Порция абсурда от Небензи в ООН

Днем 23 ноября Россия запустила около 70 ракет по Украине, более 50 из которых сбили силы ПВО. Однако попавшие ракеты повлекли за собой повреждение энергосистемы и обесточивание ряда областей. Кроме того, обесточена также была и Молдова из-за перепадов напряжения в энергосистеме на фоне атаки.

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН, на котором президент Владимир Зеленский призвал мир принять жесткие меры в ответ на действия страны-террориста.

Постпред России Василий Небензя, очевидно, далекий от реальности, заявил, что Россия якобы не бьет по гражданским объектам, а удары по энергообъектам или по жилым домам, как в Вышгороде – якобы работа украинской ПВО. Небензя также обвинил партнеров Украины в том, что якобы их военная помощь приводит к жертвам среди гражданского населения, хотя к жертвам приводит именно Россия.

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