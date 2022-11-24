Представитель России в ООН Василий Небензя еще решил обвинить Владимира Зеленского в нарушении устава ООН. Не обошлось и без обвинений в сторону партнеров Украины.

Обратите внимание Мы ждем реакции на террор России, – Зеленский на экстренном заседании Совбеза ООН

Небензя решил обвинить украинскую ПВО в обстрелах

Василий Небензя выдал новое вранье о том, что Россия якобы не атакует гражданские объекты. Чтобы оправдаться, постпред России решил обвинить украинскую ПВО. Мол, будто на гражданские объекты падают именно украинские ракеты. То есть удары по энергообъектам, роддому в Вольнянске и жилому дому в Вышгороде Небензя решил перевести на Украину.

Сбившиеся с курса обломки ракет или украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась,

– цинично солгал Небензя.

В этом же контексте постпред России решил еще и обвинить иностранных партнеров за то, что они предоставляют оружие Украине для защиты от российской агрессии, поскольку именно это приводит к гибели мирных жителей нашего государства. Очевидно, Небензя полностью потерял связь с реальностью, потому что Россия убивает украинцев ежедневно своими снарядами и ракетами.

Оказывается, Небензя помнит о существовании Устава ООН, который Кремль нарушает каждый день. Постпред России обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы нарушает Устав ООН тем, что выступает в режиме видеосвязи, а не самостоятельно приезжает на заседание Совбеза ООН.

Обратите внимание! Россия незаконно находится в Совбезе ООН и имеет право вето, позволяющее стране-террористу блокировать важные решения о войне, начатой ​​против Украины. Москва заняла место СССР без процедуры повторного вступления в ООН после развала Союза, провозгласив себя правопреемницей красной империи. Президент Владимир Зеленский на экстренном заседании Совбеза призвал лишить Россию права вето, которое по уставу ООН до сих пор принадлежит СССР. Как и место в Совбезе.

Главное о массированной атаке

Днем 23 ноября Россия запустила по Украине около 70 ракет, более 50 из которых сбили силы ПВО. Основными целями оккупантов вновь стала критическая инфраструктура. Враг снова обстрелял энергообъекты, из-за чего во всех областях ввели экстренные отключения света. Целые области были обесточены. Также проблемы с электроснабжением возникли в Молдове.

Кроме того, российская ракета попала в жилой дом в Вышгороде Киевской области. Россия убила 4 мирных жителей. Еще 31 человек пострадал, среди которых 6 детей.

Стоит посмотреть – речь Зеленского на Совбезе ООН: смотрите видео