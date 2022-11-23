Все потому, что 23 ноября россияне снова нанесли массовый ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Что сказал Зеленский во время выступления на Совбезе – читайте дальше.
Читайте также Где в Украине уже вернули свет: список областей
Зеленский призвал ООН к конкретным шагам
Президент Украины подчеркнул, что Киев ожидает решительной реакции мира на террор, который осуществляет Россия. Все поддерживающие устав ООН должны отреагировать на действия Кремля. Совбез должен защитить украинцев и другие народы, страдающие от российской агрессией.
Зеленский вспомнил последние преступления россиян, в том числе обстрел роддома в Запорожье и гибель младенца.
Среди нас есть представители государства, которое не дает миру ничего, кроме террора, дестабилизации и дезинформации. Какие-либо русские формулы ничего не дают. Пора поддержать украинскую формулу мира. Нельзя оставлять возможности для террора,
– подчеркнул Зеленский.
Поэтому он призвал партнеров предоставить Украине еще больше систем ПВО для защиты неба.
"Я призываю вас одобрить конкретные меры для того, чтобы защитить жизнь людей", – подчеркнул политик.
К теме По всей Украине разворачивают "Пункты несокрушимости" со связью и электричеством: карта
Зеленский предложил специальную резолюцию
Президент добавил, что Кремль превратил Совбез в площадку для распространения своей риторики. Поэтому Совбез должен дать оценку действиям россиян в соответствии с главой 7 устава ООН. Украина предлагает одобрить резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора. Однако то, что у России до сих пор есть право вето – настоящий нонсенс, по словам Зеленского.
Также Зеленский пригласил экспертов ООН посетить энергетические объекты Украины, которые разрушены из-за российских ракет. Последствия разрушений следует задокументировать, чтобы привлечь Россию к ответственности.
К теме – сколько ракет осталось в России: видео