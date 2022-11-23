Все потому, что 23 ноября россияне снова нанесли массовый ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Что сказал Зеленский во время выступления на Совбезе – читайте дальше.

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Зеленский призвал ООН к конкретным шагам

Президент Украины подчеркнул, что Киев ожидает решительной реакции мира на террор, который осуществляет Россия. Все поддерживающие устав ООН должны отреагировать на действия Кремля. Совбез должен защитить украинцев и другие народы, страдающие от российской агрессией.

Зеленский вспомнил последние преступления россиян, в том числе обстрел роддома в Запорожье и гибель младенца.

Среди нас есть представители государства, которое не дает миру ничего, кроме террора, дестабилизации и дезинформации. Какие-либо русские формулы ничего не дают. Пора поддержать украинскую формулу мира. Нельзя оставлять возможности для террора,

– подчеркнул Зеленский.

Поэтому он призвал партнеров предоставить Украине еще больше систем ПВО для защиты неба.

"Я призываю вас одобрить конкретные меры для того, чтобы защитить жизнь людей", – подчеркнул политик.

Обратите внимание! Представитель России в ООН Василий Небензя демонстративно опоздал на заседание. Во время речи Зеленского он истерически переставлял какие-то папки на столе.

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Зеленский предложил специальную резолюцию

Президент добавил, что Кремль превратил Совбез в площадку для распространения своей риторики. Поэтому Совбез должен дать оценку действиям россиян в соответствии с главой 7 устава ООН. Украина предлагает одобрить резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора. Однако то, что у России до сих пор есть право вето – настоящий нонсенс, по словам Зеленского.

Также Зеленский пригласил экспертов ООН посетить энергетические объекты Украины, которые разрушены из-за российских ракет. Последствия разрушений следует задокументировать, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Важно! 23 ноября россияне совершили новую мощную атаку по критической инфраструктуре Украины и жилым домам в Киевской области. В результате почти во всех городах нашей страны исчез свет, а в столице и области погибли люди.

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