Его матери и врачу удалось выжить. Их спасатели вытащили из-под завалов.
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Что известно об убийстве ребенка россиянами
По данным Офиса Президента, ночью на 23 ноября российские захватчики ударили ракетами С-300 по родильному отделению местной больницы.
Погиб мальчик, родившийся 2 дня назад. Мать осталась жива,
– сообщил заместитель главы Офиса Президента.
Он подтвердил информацию о том, что два человека пострадали. Предварительно врач – в тяжелом состоянии.
О состоянии матери погибшего младенца Кирилл Тимошенко не сообщил ничего. Только сказал, что по состоянию на 7:50 23 ноября на месте трагедии работают спасатели, которые разбирали завалы.
На Запорожье Россия запустила ракеты в роддом / Фото Кирилла Тимошенко
Спасатели разбирали завалы
В ГСЧС сообщили, что российские захватчики разрушили часть родильного отделения больницы.
В ночь на 23 ноября в городе Вольнянск Запорожской области, в результате ракетного удара на территории местной больницы разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения,
– сообщили спасатели.
По состоянию на утро 23 ноября работники ГСЧС разбирали завалы родильного отделения: видео
На месте трагедии работали 67 человек и 14 единиц техники.
Что известно о ночной атаке россиян
- Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что россияне в ночь на 23 ноября атаковали своими ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы на Запорожье.
- По его данным, младенец, который там родился недавно, погиб. Впоследствии спасатели эту трагическую информацию подтвердили.
- В ГСЧС сообщили, что российские захватчики разрушили двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения.
- По их данным, кроме младенца, в отделении была роженица и врач. Их удалось спасти из-под обломков здания. Предварительно в помещении больше никого не было.
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