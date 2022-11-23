Його матері та лікарю вдалось вижити. Їх рятувальники витягнули з-під завалів.

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Що відомо про вбивство дитини росіянами

За даними Офісу Президента, вночі проти 23 листопада російські загарбники вдарили ракетами С-300 по пологовому відділенню місцевої лікарні.

Загинув хлопчик, який народився 2 дні тому. Мати залишилася жива,

– повідомив заступник глави Офісу Президента.

Він підтвердив інформацію про те, що дві людини постраждали. Попередньо, лікар – у важкому стані.

Про стан матері загиблого немовляти Кирило Тимошенко не повідомив нічого. Тільки сказав, що станом на 7:50 23 листопада на місці трагедії працюють рятувальники, які розбирають завали.

Редакція 24 каналу щиро співчуває матері та рідним загиблого хлопчика.

На Запоріжжі Росія запустила ракети в пологовий / Фото Кирила Тимошенка

Рятувальники розбирали завали

У ДСНС повідомили, що російські загарбники зруйнували частину пологового відділення лікарні.

У ніч на 23 листопада у місті Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення,

– повідомили рятувальники.

Станом на ранок 23 листопала працівники ДСНС розбирали завали пологового відділення: відео

На місці трагедії працювали 67 осіб та 14 одиниць техніки.

Що відомо про нічну атаку росіян

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що росіяни в ніч проти 23 листопада атакували своїми ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні, що на Запоріжжі.

За його даними, немовля, яке там народилось нещодавно – загинуло. Згодом рятувальники цю трагічну інформацію підтвердили.

У ДСНС повідомили, що, крім немовляти, у відділенні була породілля та лікар. Їх вдалось врятували з-під уламків будівлі. Попередньо, в приміщенні більше нікого не було.

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