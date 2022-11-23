Трагічну новину повідомив Олександр Старух. Він розповів, що на місці працюють рятувальники.
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Вночі окупанти обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні.
Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з'явилося на білий світ,
– мовиться у повідомленні.
Повітряна тривога розпочалася на території області о 02:07. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Про відбій сповістили близько 02:36.
Так виглядає місце трагедії / Фото Олександра Старуха
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