Трагічну новину повідомив Олександр Старух. Він розповів, що на місці працюють рятувальники.

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Вночі окупанти обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні.

Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з'явилося на білий світ,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого маляти.

Повітряна тривога розпочалася на території області о 02:07. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Про відбій сповістили близько 02:36.



Так виглядає місце трагедії / Фото Олександра Старуха

Важливо! Українців закликають не нехтувати повітряною тривогою. Російські окупанти ще мають багато ракет. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Окрім того, дуже важливо довіряти інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну.

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