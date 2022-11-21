Президент Володимир Зеленський виступив 21 листопада на щорічній сесії Парламентської Асамблеї НАТО. Він закликав ще більше тиснути на Росію.

До теми Якщо закрити небо, у Росії не лишиться варіантів, – виступ Зеленського на ПА НАТО

"Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку – це і є мета Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", – сказав Зеленський.

Чого попросив Зеленський

Президент зазначив, що буде правильно, коли країни постійно посилюватимуть санкції проти Росії, яка стала найбільшою антиєвропейською силою у світі. За словами Зеленського, саме постійне посилення санкцій не дозволятиме державі-терористці адаптуватися і знаходити нові шляхи забезпечення свого терору.

Зеленський у промові закликав розробити новий дев'ятий санкційний пакет, нові обмеження від світу за терор, визначитися з обмеженням експортних цін на російські енергоресурси.

Буде правильним, якщо ми унеможливимо ключовий терористичний задум Росії й забезпечимо Україні повний захист неба, коли російські ракети, іранські дрони та інші знаряддя терору не зможуть досягти призначеної мішені, – сказав президент.

Зверніть увагу – окупанти атакують Херсонщину: дивіться відео

Резолюція щодо визнання Росії терористкою: що відомо