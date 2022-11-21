У цей день 9 років тому українці змогли наповнити прапор Європейського Союзу новою енергією. Детальніше про те, що сказав президент у зверненні – читайте у матеріалі 24 каналу.

Тим, як українці оберігають свободу, вони об'єднали і ЄС, і НАТО. Хоч Україні ще не стала частиною цих структур, вона завжди належала до їхнього ціннісного простору.

Історія розводила нас по різні боки ідеологічних стін, але стіни впали, а наші з вами цінності збережені. Мільйони ваших громадян підтримують європейську євроатлантичну інтеграцію України,

– сказав президент.

Він наголосив, що Росія загрожує всім, хто не уявляє свого життя без свободи. Зараз саме Україна бореться з агресором, тому вона повинна стати повноправним членом ЄС та НАТО. Президент закликав ПАРЄ підтримати заявки Києва на членство в структурах.

Дивіться онлайн-трансляцію виступу президента: