Володимир Зеленський наголосив, що від минулого року в нашій державі та у світі змінилося чимало речей, однак є те, що залишилося незмінним – прагнення до гідності та свободи. Головні тези зі звернення президента читайте далі.

Зверніть увагу День Гідності та Свободи: боротьба, яка триває досі й чому важливо пам'ятати про цей день

Українці довели, що можуть виборювати свою свободу

Президент відзначив, що весь світ побачив, на що здатні українці у боротьбі за свою свободу – усі бачать, які у нас захисники та захисниці, які протистоять армії, яку колись вважали найсильнішою у світі. Глава держави підкреслив, що українська армія стала однією з найкращих.

Крім того, президент підкреслив, що і весь світ побачив, яким потужним є й український народ, адже наші люди не боялися йти голими руками зупиняти ворожі танки, виходити на мітинги проти окупації та берегти український прапор і чекати Збройні Сили.

А ще наші люди можуть затопити своє село, щоб окупанти не пройшли на Київ. Можуть банкою консервації збити російський дрон. Також українці можуть дати окупантам насіння, аби на місці, де вони згниють, проросли соняшники.