Владимир Зеленский отметил, что с прошлого года в нашем государстве и мире изменилось немало речей, однако есть то, что осталось неизменным – стремление к достоинству и свободе. Главные тезисы по обращению президента читайте дальше.

Обратите внимание День Достоинства и Свободы: борьба, которая продолжается и почему важно помнить об этом дне

Украинцы доказали, что могут бороться за свою свободу

Президент отметил, что весь мир увидел, на что способны украинцы в борьбе за свою свободу – все видят, какие у нас защитники и защитницы, которые противостоят армии, считавшейся когда-то сильнейшей в мире. Глава государства подчеркнул, что украинская армия стала одной из лучших.

Кроме того, президент подчеркнул, что и весь мир увидел, как мощен и украинский народ, ведь наши люди не боялись идти голыми руками останавливать вражеские танки, выходить на митинги против оккупации и беречь украинский флаг и ждать Вооруженные Силы.

А еще наши люди могут затопить свою деревню, чтобы оккупанты не прошли на Киев. Могут банкой консервации сбить русский дрон. Также украинцы могут дать оккупантам семена, чтобы на месте, где они сгниют, проросли подсолнечники.