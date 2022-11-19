Наше ж завдання – зробити все, щоб Росія перетворювалася в Іран або Північну Корею. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Ба більше, визнання Євросоюзом Росії країною-спонсором тероризму надасть нам більше юридичних інструментів для втілення цього завдання. Усі санкції, які наші партнери вже ввели проти країни-агресорки, можна буде легко "помножити на 5" і це ще більше "зажене в кут" росіян.

Це ще більше наближає крах системи й крах самого Путіна. За однією простою причиною: наступному, хто заходитиме після нього буде одне просте завдання – зняти ось ці шати терористичної держави,

– пояснив Давидюк.

За його словами, західні партнери будуть не проти зняти санкції з Росії. Втім, для цього Кремлю треба буде виконати низку умов, а саме:

повне звільнення українських територій;

виплата репарацій нашій державі;

не заважати Україні рухатися вперед.

На думку Давидюка, чим гіршою політично, геополітично та дипломатично ми зробимо карму Росії, тим простіше нам буде звільнити свої території та зруйнувати терористичний режим країни-агресорки.

"Маючи на столі те, що Росія держава-терористка – ми спрощуємо в 10 разів усі процедури, які є", – підсумував політолог.

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