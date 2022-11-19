Наше ж завдання – зробити все, щоб Росія перетворювалася в Іран або Північну Корею. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.
Актуально Європарламент узгодив текст резолюції про визнання Росії спонсором тероризму: коли голосування
Що Україні дасть визнання ЄС Росії терористкою
Ба більше, визнання Євросоюзом Росії країною-спонсором тероризму надасть нам більше юридичних інструментів для втілення цього завдання. Усі санкції, які наші партнери вже ввели проти країни-агресорки, можна буде легко "помножити на 5" і це ще більше "зажене в кут" росіян.
Це ще більше наближає крах системи й крах самого Путіна. За однією простою причиною: наступному, хто заходитиме після нього буде одне просте завдання – зняти ось ці шати терористичної держави,
– пояснив Давидюк.
За його словами, західні партнери будуть не проти зняти санкції з Росії. Втім, для цього Кремлю треба буде виконати низку умов, а саме:
- повне звільнення українських територій;
- виплата репарацій нашій державі;
- не заважати Україні рухатися вперед.
На думку Давидюка, чим гіршою політично, геополітично та дипломатично ми зробимо карму Росії, тим простіше нам буде звільнити свої території та зруйнувати терористичний режим країни-агресорки.
"Маючи на столі те, що Росія держава-терористка – ми спрощуємо в 10 разів усі процедури, які є", – підсумував політолог.
Давидюк пояснив, як на Україну вплине визнання Росії терористкою: дивіться відео
Хто вже визнав офіційно Росію терористкою
- Сенат Польщі 26 жовтня підтримав резолюцію щодо визнання влади Росії терористичним режимом. Польща засудила російську агресію і закликала інші демократичні країни ухвалити відповідне рішення.
- 18 жовтня парламент Естонії засудив спробу Росії анексувати окуповані українські території. Країна оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму.
- Тижнем раніше 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи також визнала російський режим терористичним. ПАРЄ – перша міжнародна організація, яка ухвалила це рішення.
- Сейм Латвії ще в серпні визнав Росію державою, яка спонсорує тероризм у світі. Рига також закликала Євросоюз припинити видавати візи громадянам країни-агресорки, а також білорусам.