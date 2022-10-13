Резолюцію ухвалили одностайно. Зі 100 присутніх у залі депутатів ПАРЄ, 99 проголосували за, 1 утримався.

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ПАРЄ – перша міжнародна організація, яка визнала Росію терористом

На осінній сесії у Страсбурзі ПАРЄ розглядала резолюцію щодо засудження дій Росії в Україні як воєнного злочину, порушення міжнародного права та загрозу міжнародному миру та безпеці.

Однак до резолюції окремо внесли поправку про визнання Росії терористичною державою, яку схвалили 79 депутатів, а 2 виступили проти. Таким чином ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка офіційно визнала Росію країною-терористом.

Варто зазначити, що серед поправок до резолюції також схвалений заклик надати Україні системи ППО.

Перед голосуванням до депутатів ПАРЄ звернувся президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати цю резолюцію.

Член української делегації нардеп Олексій Гончаренко також відзначив, що у резолюції ПАРЄ йдеться про незаконність перебування Росії у Радбезі ООН. Крім того, ПАРЄ підтримала якнайшвидше створення спеціального трибуналу для російських військових злочинців.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець назвав рішення ПАРЄ дипломатичною та історичною перемогою України.

Вся Україна і весь цивілізований світ вітає такі рішення. Вони допоможуть наблизити притягнення винних до відповідальності, збережуть життя безневинних людей, поставлять Росії на своє місце в невигаданій і неспотвореній історії світу,

– наголосив Лубінець.

Визнання Росії країною-терористом: головне

Росія визнана як країна-спонсор тероризму у Литві, Латвії та Естонії. Тепер до цього переліку додається ПАРЄ. Однак уже кілька місяців точаться дискусії довкола визнання Росії терористичною державою у США.

Повноваження на внесення краї у список спонсорів тероризму має держсекретар США Ентоні Блінкен. Ще у липні спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі зверталася до Блінкена з вимогою визнати Росію терористом або в іншому випадку це зробить Конгрес. Таку позицію Пелосі обґрунтовувала тим, що саме Конгрес дав повноваження Держдепу на внесення країн у перелік терористичних, то ж може і самостійно це зробити.

Ентоні Блінкен так і не вніс Росію у список спонсорів тероризму. ЗМІ називали найсерйознішою причиною цього необхідність введення вторинних санкцій проти організацій та осіб, які співпрацюють з Росією та суттєве погіршення відносин між Вашингтоном та Москвою.

Водночас на розгляд Конгресу таки внесли законопроєкт про визнання Росії країною-терористом.

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