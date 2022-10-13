У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 12 жовтня зазначають, що таким чином Кремль відповідає на вимогу України – визнати Росію країною-терористом.

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Схоже, що Росія активізувала свою інформаційну операцію, аби неправдиво представити Україну як терористичну державу, щоб створити інформаційні умови для протидії спробам визнати Росію терористичною державою,

– йдеться у повідомленні.

В Росії кажуть про підготовку Україною серії терактів

В ISW зазначають, що кілька російських джерел зробили заяви про затримання співробітниками ФСБ Росії громадян України за нібито підготовку "терактів" у Свердловській, Московській та Брянській областях 12 жовтня.

Російські мілблогери посилили риторику та закликали російську владу посилити процедури "контррозвідки" та офіційно визнати Україну терористичною державою,

– вказано у звіті.

Потрібні передумови для подальших масованих ударів

Також експерти Інституту зазначають, що російський інформаційний простір може створювати передумови для виправдання подальших масованих ударів по українських тилах.

Хоча, як раніше оцінювало ISW, ця тактика є частиною російського способу ведення війни і, ймовірно, буде використана незалежно від інформаційних умов. Російська влада також може створювати умови для атак проти Росії під фальшивим прапором, які кваліфікуються як терористичні акти, здійснені Україною,

– додають аналітики.

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Чи можуть Росію визнати країною-терористом: що відомо

У Конгрес США внесли законопроєкт щодо визнання Росії країною-спонсоркою тероризму після масованих ударів по українських містах. Однак, попри всі воєнні злочини країни-агресорки, Сполучені Штати, ймовірно, не готові піти на такий крок.

10 жовтня російські загарбники масовано обстріляли низку українських міст. Відомо, що ворог використав 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136". Жертвами терактів стали щонайменше 11 людей, майже 90 отримали поранення. Наступного дня обстріли продовжились.

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