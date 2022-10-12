Таку думку 24 каналу озвучив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Водночас він зауважив, що все може змінитися.

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Так, ситуація змінюється дуже стрімко, як в зоні бойових дій, так і в політичному житті. Отже, ми можемо очікувати й на інше рішення наших партнерів.

Я не виключаю, що нас можуть здивувати у Вашингтоні,

– зауважив Коваленко.

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Якою має бути відповідь США

Однак відповідь наших союзників на масовану ракетну атаку Росії 10 жовтня має бути, оскільки єдиний спосіб зупинити злочини країни-агресорки – перемога України. Російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський наголосив, що після масованих ракетних ударів Росії по містах України США мають втілити у життя програму-мінімум.

По-перше, негайно дати зброю, яка мала бути сьогодні. Це насамперед протиповітряні системи у тій кількості, яка необхідна,

– сказав російський опозиційний публіцист.

Крім того, він зауважив, що є речі, які залежать лише від президента США Джо Байдена. Адже за його дзвінком держсекретар Ентоні Джон із задоволенням підпише акт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

"Як відомо, Сенат мало не одностайно ухвалив таке рішення. Але Байден пояснює, що із союзниками можуть ускладнитися відносини", – заявив публіцист.

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