Таку думку 24 каналу озвучив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Водночас він зауважив, що все може змінитися.
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США не готові визнати Росію терористкою, але це може змінитися
Так, ситуація змінюється дуже стрімко, як в зоні бойових дій, так і в політичному житті. Отже, ми можемо очікувати й на інше рішення наших партнерів.
Я не виключаю, що нас можуть здивувати у Вашингтоні,
– зауважив Коваленко.
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Якою має бути відповідь США
Однак відповідь наших союзників на масовану ракетну атаку Росії 10 жовтня має бути, оскільки єдиний спосіб зупинити злочини країни-агресорки – перемога України. Російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський наголосив, що після масованих ракетних ударів Росії по містах України США мають втілити у життя програму-мінімум.
По-перше, негайно дати зброю, яка мала бути сьогодні. Це насамперед протиповітряні системи у тій кількості, яка необхідна,
– сказав російський опозиційний публіцист.
Крім того, він зауважив, що є речі, які залежать лише від президента США Джо Байдена. Адже за його дзвінком держсекретар Ентоні Джон із задоволенням підпише акт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.
"Як відомо, Сенат мало не одностайно ухвалив таке рішення. Але Байден пояснює, що із союзниками можуть ускладнитися відносини", – заявив публіцист.
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Масовані ракетні обстріли: що відомо
- Вранці 10 жовтня російські загарбники масовано обстріляли низку українських міст. Відомо, що ворог використав 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136".
- Російські окупанти вдарили по українських містах високоточними крилатими ракетами наземного, морського та повітряного базування, зокрема Х101, Х555. Вони атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.
- В Офісі Президента повідомили, що кількість загиблих зросла до 23 осіб. Ще понад 100 українців зазнали поранень.