Про це сказав російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський на стрімі, який транслював 24 канал. Він наголосив, що єдиний спосіб зупинити злочини Росії – перемога України.

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Що мають зробити США

Піонтковський зазначив, що після масованих ракетних ударів Росії по містах України США мають втілити у життя програму-мінімум.

По-перше, негайно дати зброю, яка мала бути сьогодні. Це насамперед протиповітряні системи у тій кількості, яка необхідна,

– сказав російський опозиційний публіцист.

Він зауважив, що досі залишається під питанням надання Україні літаків, тоді як українські льотчики вже навчаються керувати винищувачами F-16.

Також, за словами Піонтковського, Україні потрібно надати далекобійні ракети ATACMS. Адже наявність цих ракет була б стримуючим чинником й сьогоднішні атаки Росії не були би можливими.

Чого чекати від Байдена

Піонтковський зауважив, що є речі, які залежать лише від президента США Джо Байдена. Адже за його дзвінком держсекретар Ентоні Джон із задоволенням підпише акт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

Як відомо, Сенат мало не одностайно ухвалив таке рішення. Але Байден пояснює, що із союзниками можуть ускладнитися відносини,

– заявив публіцист.

Тобто, поясни він, США в такому разі повинні будуть запроваджувати санкції проти тієї ж Німеччини і Франції, які з Росією ще чимось торгують.

Однак, наголосив Піонтковський, усі ці міркування Вашингтона відступають перед трагедією сьогоднішнього дня, коли вся Україна зазнала бомбардувань з боку Росії.

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Яке рішення потрібно зараз застосувати

Піонтковський вважає, що вже зараз у Білому домі мали б обривати телефон, щоб переконати владу США завдати удару по Чорноморському флоту Росії.

Те покарання, яке було затверджене Білим домом і приготовлене на випадок ядерної атаки, потрібно застосовувати зараз,

– наголосив він.

Адже, зауважив публіцист, російська масована ракетна атака є продовженням програми геноциду українського народу.

Перемога України зупинить злочини Росії

Піонтковський наголосив, що єдиний спосіб зупинити злочини Росії – перемога України. А для повалення путінської системи та його особистого політичного краху достатньо буде звільнення Херсона.

Для цього потрібні танки. Ті самі Leopard, про які у Бундестазі декілька місяців йдуть дебати,

– зазначив він.

У зв'язку із цим публіцист нагадав, що до України нещодавно приїжджала з візитом міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

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