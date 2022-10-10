Про це сказав російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський на стрімі, який транслював 24 канал. Він наголосив, що єдиний спосіб зупинити злочини Росії – перемога України.
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Що мають зробити США
Піонтковський зазначив, що після масованих ракетних ударів Росії по містах України США мають втілити у життя програму-мінімум.
По-перше, негайно дати зброю, яка мала бути сьогодні. Це насамперед протиповітряні системи у тій кількості, яка необхідна,
– сказав російський опозиційний публіцист.
Він зауважив, що досі залишається під питанням надання Україні літаків, тоді як українські льотчики вже навчаються керувати винищувачами F-16.
Також, за словами Піонтковського, Україні потрібно надати далекобійні ракети ATACMS. Адже наявність цих ракет була б стримуючим чинником й сьогоднішні атаки Росії не були би можливими.
Чого чекати від Байдена
Піонтковський зауважив, що є речі, які залежать лише від президента США Джо Байдена. Адже за його дзвінком держсекретар Ентоні Джон із задоволенням підпише акт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.
Як відомо, Сенат мало не одностайно ухвалив таке рішення. Але Байден пояснює, що із союзниками можуть ускладнитися відносини,
– заявив публіцист.
Тобто, поясни він, США в такому разі повинні будуть запроваджувати санкції проти тієї ж Німеччини і Франції, які з Росією ще чимось торгують.
Однак, наголосив Піонтковський, усі ці міркування Вашингтона відступають перед трагедією сьогоднішнього дня, коли вся Україна зазнала бомбардувань з боку Росії.
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Яке рішення потрібно зараз застосувати
Піонтковський вважає, що вже зараз у Білому домі мали б обривати телефон, щоб переконати владу США завдати удару по Чорноморському флоту Росії.
Те покарання, яке було затверджене Білим домом і приготовлене на випадок ядерної атаки, потрібно застосовувати зараз,
– наголосив він.
Адже, зауважив публіцист, російська масована ракетна атака є продовженням програми геноциду українського народу.
Перемога України зупинить злочини Росії
Піонтковський наголосив, що єдиний спосіб зупинити злочини Росії – перемога України. А для повалення путінської системи та його особистого політичного краху достатньо буде звільнення Херсона.
Для цього потрібні танки. Ті самі Leopard, про які у Бундестазі декілька місяців йдуть дебати,
– зазначив він.
У зв'язку із цим публіцист нагадав, що до України нещодавно приїжджала з візитом міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.
Масована ракетна атака 10 жовтня: головне
- Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста. Всього за один ранок ворог випустив понад 80 ракет, більшу частину яких знищили сили ППО.
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- Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури. Мовиться про 8 регіонів та Київ. Частина областей була знеструмлена.
- Масовий ракетний удар російських терористів забрав життя понад десяти людей. Ще близько 60 людей отримали поранення.