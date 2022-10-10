Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він вважає, що після цієї ракетної атаки партнери України нададуть нам якесь озброєння.

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Чого Росія хотіла досягти масованою атакою

Фейгін зазначив, що масованим ракетним ударом по українських містах Путін значною мірою прагнув справити враження на внутрішню російську аудиторію, щоб відповісти на запит про помсту за Кримський міст.

Звісно, що це один із наймасовіших ударів по Україні з початку "спецоперації" 24 лютого. Ймовірно, що більш ніж 100 ракет і дронів мали справити насамперед приголомшливий психологічний ефект,

– сказав російський правозахисник.

На його думку, окупанти думали, що після ракетної атаки українці почнуть вимагати від Володимира Зеленського проведення переговорів та капітуляції. Однак цих цілей росіяни не досягли.

Як можуть відреагувати союзники України

Фейгін вважає, що після масованої ракетної атаки Росії наші партнери висловлять стурбованість, а також нададуть Україні якесь озброєння. Адже неможливо постійно обіцяти, треба ще й щось робити.

Уже пізно крутитися. Зараз уже потрібно діяти далі більш вольовим чином, тим паче, коли мовиться про оборонні засоби, як комплекси IRIS,

– зазначив він.

На думку Фейгіна, на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 12 жовтня, буде ухвалене остаточне рішення про передачу цих комплексів.

Правозахисник також наголосив, що Україні вже давно мали б передати ракети ATACMS. Адже, коли Москва усвідомлюватиме, що в України є ці далекобійні ракетні снаряди, то у неї буде менше рішучості масовано атакувати нашу країну.

Тобто це ще й зброя стримування, окрім того, що, звісно, українці спробують з їх використанням бомбити хоч міст, хоч об'єкти в Криму, хоч у Бєлгороді,

– заявив він.

Фейгін припускає, що після цих російських обстрілів дискусія про надання Україні ракет ATACMS вийде на фінальну фазу.

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Якою була би відповідь, якби ракети залетіли на територію НАТО

Фейгін також прокоментував те, що під час масованого ракетного обстрілу України щонайменше три ракети пролетіли над територією Молдови.

Він зазначив, що, якщо російські ракети залетіли випадково, то НАТО би остереглось. Якщо ж невипадково, то румунські війська точно ввійшли б на територію Молдови.

Я думаю, що Румунія б не залишилася осторонь і зайшла б на територію Кишинева, щоб захистити братський молдовський народ,

– сказав правозахисник.

За його словами, зусиллями Москви війна розширюється. Росія зацікавлена в тому, щоб у загальному хаосі не залишитися наодинці. Москва стримується через те, що Лукашенко демонструє нерішучість, а країни НАТО доволі чітко попереджають її, що буде, якщо зона конфлікту буде розширятися.

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