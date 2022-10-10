Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що країни-партнери України кінцево зрозуміли, що з такою Росією нема про що говорити.
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Які можливі наслідки для Росії
Подоляк зазначив, що масована ракетна атака окупантів по цивільній інфраструктури України матиме низку дуже важливих наслідків у політичному сенсі.
Україна, безумовно, не буде ставати на коліна та приймати будь-які ультиматуми Російської Федерації. Це очевидно,
– наголосив радник голови Офісу Президента України.
Він зауважив, що цими ракетними ударами Росія прагнула збільшити панічні настрої серед українців і забезпечити тиск на владу, щоб вона все-таки погодилася на переговори й були зафіксовані ультимативні вимоги Російської Федерації.
Цього не буде. Тому що Росія так і не зрозуміла після семи місяців війни, що Україна – це точно інша держава, яка живе абсолютно не так, як Російська Федерація,
– сказав Подоляк.
На його думку, партнери України сприйняли все, що росіяни вчинили щодо наших міст, як особистий виклик.
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"Рубікон перейдений"
Подоляк вважає, що наші партнери ухвалять швидкі рішення про допомогу Україні дивізіонами протиповітряної та протиракетної оборони. До того ж вони кінцево зрозуміли, що з такою Росією нема про що говорити.
Тобто все – рубікон перейдений,
– заявив радник голови ОП.
За його словами, зараз очевидно, що Москва має дійти до юридичної відповідальності за відверті прояви терористичної діяльності. Адже цього ранку Росія чітко показала, що є країною терористкою. А для України це відкриє більші можливості, щоб набагато швидше отримати певні види зброї, зокрема, далекобійні ракети.
Масовані ракетні обстріли 10 жовтня: головне
- Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста. Всього за один ранок ворог випустив понад 80 ракет, більшу частину яких знищили сили ППО.
- Російські окупанти вдарили по українських містах високоточними крилатими ракетами наземного, морського та повітряного базування, зокрема Х101, Х555. Вони атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.
- Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури. Мовиться про 8 регіонів та Київ. Частина областей була знеструмлена.
- Масовий ракетний удар російських терористів забрав життя понад десяти людей. Ще близько 60 людей отримали поранення.