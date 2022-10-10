Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що країни-партнери України кінцево зрозуміли, що з такою Росією нема про що говорити.

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Які можливі наслідки для Росії

Подоляк зазначив, що масована ракетна атака окупантів по цивільній інфраструктури України матиме низку дуже важливих наслідків у політичному сенсі.

Україна, безумовно, не буде ставати на коліна та приймати будь-які ультиматуми Російської Федерації. Це очевидно,

– наголосив радник голови Офісу Президента України.

Він зауважив, що цими ракетними ударами Росія прагнула збільшити панічні настрої серед українців і забезпечити тиск на владу, щоб вона все-таки погодилася на переговори й були зафіксовані ультимативні вимоги Російської Федерації.

Цього не буде. Тому що Росія так і не зрозуміла після семи місяців війни, що Україна – це точно інша держава, яка живе абсолютно не так, як Російська Федерація,

– сказав Подоляк.

На його думку, партнери України сприйняли все, що росіяни вчинили щодо наших міст, як особистий виклик.

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"Рубікон перейдений"

Подоляк вважає, що наші партнери ухвалять швидкі рішення про допомогу Україні дивізіонами протиповітряної та протиракетної оборони. До того ж вони кінцево зрозуміли, що з такою Росією нема про що говорити.

Тобто все – рубікон перейдений,

– заявив радник голови ОП.

За його словами, зараз очевидно, що Москва має дійти до юридичної відповідальності за відверті прояви терористичної діяльності. Адже цього ранку Росія чітко показала, що є країною терористкою. А для України це відкриє більші можливості, щоб набагато швидше отримати певні види зброї, зокрема, далекобійні ракети.

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