Всі дії Кремля свідчать про те, що Росія є державою-терористом. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
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Агонія режиму
Радник глави МВС зазначив, що ракетні удари росіян по Україні все більше виглядають як агонія путінського режиму.
Це не є помста за Кримський міст, то просто був певний наратив Путіна, що це помста, яку він далі продовжуватиме. На сьогодні немає даних, що саме Україна робила цей вибух – то є також наратив Росії. Путін зробив ракетну атаку, тому що по ту сторону від нас "мавпа з гранатою": ти ніколи не знаєш, що від неї чекати,
– пояснив Смірнов.
За його словами, Кремль міг обстріляти Україну у будь-який день, "без будь-якої прив'язки".
"Росія – країна-терорист, як і сам Путін по своїй суті. Він все робить, як терорист. Тому я не прив'язував би це до будь-яких помст та Кримського мосту", – додав радник.
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Що буде далі
Смірнов зауважив, що Путін й надалі віддаватиме накази завдавати ударів по критичній інфраструктурі, щоб залишити українців без світла, тепла й "щоб давити цим".
"Але це буде ближче до холодів, щоб ми не могли підготуватися. Ми мали "план Б" і розуміли, що Путін на такі кроки піде. По ту сторону сидить ворог, який хоче нас знищити. Водночас Путін говорить, що немає такої країни як Україна. Він знайшов би будь-який привід для війни, який можна "замаскувати", – розповів співрозмовник.
Він сподівається, що ракетна атака 10 жовтня назавжди "поставить крапку у питанні озброєння від Заходу".
Зокрема, щодо постачання систем ATACMS, радіусом до 300 кілометрів. Анонсовані засідання країн "Великої сімки" й найближчого "Рамштайну" мають нам це підтвердити. Нарешті Захід має сказати Україні, що він з нами до кінця,
– резюмував Смірнов.
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Масовий ракетний удар: що відомо на цей момент
- Зранку 10 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Після цього російські військові почали масово атакувати українські міста. Зокрема, окупанти завдали ракетних ударів по Києву, Львову, Одесі, Дніпрі, Харкову та інших містах.
- У Міноборони України повідомили, що ворог під час масового удару використав 83 ракети. При цьому підрозділи ППО збили 43 ракети.
- У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Ворог використав ракети Х-101, Х-555, "Калібри", "Іскандери" та С-300.
- Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 11 важливих об'єктів інфраструктури.
- Цього ж дня Путін прокоментував масовані ракетні удари по Україні. За його словами, це зробили у відповідь на нібито "теракти по території Росії".