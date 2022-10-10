Всі дії Кремля свідчать про те, що Росія є державою-терористом. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Агонія режиму

Радник глави МВС зазначив, що ракетні удари росіян по Україні все більше виглядають як агонія путінського режиму.

Це не є помста за Кримський міст, то просто був певний наратив Путіна, що це помста, яку він далі продовжуватиме. На сьогодні немає даних, що саме Україна робила цей вибух – то є також наратив Росії. Путін зробив ракетну атаку, тому що по ту сторону від нас "мавпа з гранатою": ти ніколи не знаєш, що від неї чекати,

– пояснив Смірнов.

За його словами, Кремль міг обстріляти Україну у будь-який день, "без будь-якої прив'язки".

"Росія – країна-терорист, як і сам Путін по своїй суті. Він все робить, як терорист. Тому я не прив'язував би це до будь-яких помст та Кримського мосту", – додав радник.

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Що буде далі

Смірнов зауважив, що Путін й надалі віддаватиме накази завдавати ударів по критичній інфраструктурі, щоб залишити українців без світла, тепла й "щоб давити цим".

"Але це буде ближче до холодів, щоб ми не могли підготуватися. Ми мали "план Б" і розуміли, що Путін на такі кроки піде. По ту сторону сидить ворог, який хоче нас знищити. Водночас Путін говорить, що немає такої країни як Україна. Він знайшов би будь-який привід для війни, який можна "замаскувати", – розповів співрозмовник.

Він сподівається, що ракетна атака 10 жовтня назавжди "поставить крапку у питанні озброєння від Заходу".

Зокрема, щодо постачання систем ATACMS, радіусом до 300 кілометрів. Анонсовані засідання країн "Великої сімки" й найближчого "Рамштайну" мають нам це підтвердити. Нарешті Захід має сказати Україні, що він з нами до кінця,

– резюмував Смірнов.

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