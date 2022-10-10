Путінський шантаж України веде Росію лише до єдиного логічного сценарію. Про це 24 каналу розповів головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Дилема для Москви

Експерт зазначив, що на сьогодні у Кремлі не знають, що далі робити у війні проти України.

Зараз там йде пошук "оптимальної формули", як вийти. Але поки що я не бачу реального бажання щось зупиняти. Заяви про перемовини лунають поруч з гаслом "ви визнайте все, що відбулось" і "починаємо з чистого листа". Навіть росіяни, мабуть, розуміють, що для України це неприйнятно,

– пояснив оглядач.

За його словами, навіть повернення до "статусу-кво" 24 лютого для України вже не є прийнятним.

"І навіть повернення до кордонів, в яких Україна відновила свою незалежність – також буде неприйнятним. Нещодавно Зеленський підписав указ про те, що Україна не визнає російськими Курили, Абхазію, Південну Осетію та Придністров'я. Лише за всіх цих умов можливі якісь перемовини", – додав аналітик.

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Групи впливу у Кремлі

Ус вказав, що враховуючи ментальність людей, які зараз при владі в Росії, то вони намагатимуться продовжити війну.

Це "пітерська подворотня" – вони, звісно, хочуть йти до кінця. У Росії загалом є дві групи при владі: одна – партія "великої крові", інша – партія "грошей та крові". Друга партія підтримувала агресивні дії, але хоче існувати й після війни. Перша партія все поставила на цю війну, навіть не думаючи, що коли ти так робиш, то можеш програти,

– підкреслив експерт.

На його думку, програш Росії у війні означатиме війну "всіх з усіма".

"Не вперше в історії Росії виникла ситуація, коли очікували на "маленьку переможну війну", а отримали ганебну поразку. Війна з Японією, яка закінчилась поразкою Росії, призвела до буремних подій, підсилених невдоволенням діями влади під час Першої світової війни, зокрема через мобілізацію. Це закінчилося двома революціями, які зруйнували Російську імперію", – додав оглядач.

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Яким може бути фінал

Ус розповів, що "фінал Росії" може закінчитися розвалом країни.

Україні треба поруч з іншими країнами вирішувати, як ми визнаватимемо незалежність окремих частин Росії. Розпад Росії – це дуже логічний фінал гри на "підняття ставок". Тобто був період, коли Росія могла зупинитись, щоб зберегти себе в тих межах, в яких вона існувала до 24 лютого,

– пояснив експерт.

Він зауважив, що коли росіяни почали велику війну, для них фінал може справді бути в розпаді, коли значні частки Росії просто оголосять про свою незалежність просто тому, що вони не захочуть асоціюватися з поразкою.

"Все йде до того, що Росія може програти. До прикладу, навіщо Татарстану брати відповідальність за цю поразку? Краще оголосити про суверенітет або незалежність. Туреччина могла б дуже швидко визнати таке рішення. Зараз певна робота ведеться щодо цього... У Росії зараз вибір: або повернутися на кордон 1991 року або все завершиться погано", – резюмував аналітик.

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