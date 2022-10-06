Про це розповіли росЗМІ з посиланням на джерела, близькі до влади в регіонах Росії. Вони зазначили, що реальний план з часткової мобілізації значно вищий. Тож не дивно, що в деяких областях чоловіків буквально нагрібають.

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На фронт хочуть відправити ще 750 тисяч росіян

Нагадаємо, що 21 вересня Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію у Росії. Невдовзі вийшло інтерв'ю Сєргєя Шойгу, в якому він повідомив, що до служби планують призвати лише 300 тисяч бійців. Ба більше, це мають бути лише резервісти. І якщо вже занурюватися у мову цифр, то, за словами міноборони, мовиться про усього 1% резервних ресурсів.

Але є одне "але", на яке звернули увагу відразу ж. Мовиться про сам указ диктатора з Кремля, у якому був відсутній 7 пункт. Саме в ньому, припускали тоді оглядачі, а потім підтвердив сам речник Дмітрій Пєсков, була вказана реальна кількість тих, кого хочуть мобілізувати.

Нагрібають чоловіків "з запасом"

Згодом влада у регіонах почала отримувати розпорядження. Розподіл необхідної кількості мобілізованих, переконують у Кремлі, буцімто залежить від кількості населення. Але це мало схоже на правду, якщо враховувати, що з мегаполісів на фронт так активно чоловіків ніхто не поспішає гнати.

Хай там як, але джерело, наближене до влади у регіонах, повідомило про те, що мобілізовуватимуть чоловіків "з запасом". Їх має набратися приблизно у 2,5 раза більше. Себто замість 300 тисяч "мобіків" має бути 750, якщо не більше.

Чого бояться у військкоматах

На думку джерела, роблять окупанти це не просто так. Вони планують мати певний запас, адже не всі з 300 запланованих тисяч "мобіків" будуть придатними до війни. Але і це ще не все. У Кремлі припускають, що може знадобитися значно більше "гарматного м'яса", якщо враховувати ситуацію на фронті.

Влада не заперечує, що з огляду на нульову підготовку більшості (мобілізованих — 24 канал) вони можуть не протриматися довго, і Кремлю може знадобитися більший людський ресурс,

– стверджує джерело.

По факту, мобілізувати планують не 1% мобілізаційного резерву, а 3 – 4%. Цікаво, що зважають і на рівень протестних настроїв. Мовляв, якщо вони неактивні у певному регіоні, то звідти можуть відправити до війська більше людей. Ба більше, спостерігаються навіть такі випадки, коли мобілізують ледь не ціле село.

На жаль, часткова мобілізація стосуватиметься також чоловіків, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Оскільки Росія ухвалила рішення про їхню анексію, то ворог буквально розв'язав собі руки у питанні, пов'язаному з поповненням свого війська.

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