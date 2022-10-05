Російським солдатам усе ще важко змиритися з думкою про те, що вони одразу загинуть на війні від рук ЗСУ. Тому в Пензі мобілізований місцевий житель "вирішив", що краще померти на полігоні під час навчань. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що сталося з російським призовником

У медіа зазначають, що мобілізований путінський вояка відійшов на той світ через серцевий напад. Також відомо, що йому був 41 рік. Чоловік мав жінку та доньку.

Це далеко не перший такий інцидент. Російські пропагандистські засоби масової інформації повідомляють, що всього за два тижні стало відомо про 9 смертей призовників.

Парад смертей мобілізованих росіян

У селищі Зоряний Кабардино-Балкарії раніше повідомили про смерть громадянина Росії, на ім'я Борис Шаваєв. За попередньою інформацією, чоловік помер від тромбоемболії.

Інший мобілізований помер у пункті збору у Новосибірському вищому військовому командному училищі. Відомо лише, що це сталося уві сні.

У Свердловській області мобілізований наклав на себе руки, бо не хотів на війну. Це вже третя смерть у навчальному центрі.

Окрім того, труп мобілізованого знайшли на території Андріївського призовного пункту в Тюменській області.

У Владивостоці від зупинки серця помер 39-річний далекобійник Сергєй Федосєєнко.

Варто ще додати, що росіянам настільки не подобається часткова мобілізація від Путіна, що вони готові навіть підпалювати військкомати та адміністрації. У мережі показали карту заворушень – інциденти з підпалами траплялися по всій території Росії.

Як Путін не шкодує своїх громадян

Ймовірно, така велика кількість смертей викликана тим, що Кремль мобілізує усіх підряд, зокрема чоловіків, які мають проблеми зі здоров'ям.

Громадянка Росії розповіла, як її сина, що має проблеми зі серцем та зором, мобілізували. Зараз жінка робить усе, аби забрати призовника додому.

Варте уваги – у Росії немає грошей на виплати мобілізованим: дивіться відео