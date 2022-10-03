У Свердловській області Росії знайшли тіло мобілізованого. За попередньою інформацією, чоловік вчинив самогубство. Про це повідомляють російські засоби масової інформації.

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Самогубство мобілізованого російського солдата

Як повідомляють ворожі медіа, тіло військовослужбовця знайшли вранці 1 жовтня у їдальні навчального танкового центру. На шиї у нього було 2 порізи, поряд із ним помітили лезо.

За попередніми даними, загиблого звуть Владімір Потанін. Чоловіку було 46 років, жив він у Кургані, до того як його мобілізували 26 вересня.

Смерті у навчальних військових центрах Росії

Можна помітити цікаву тенденцію – окупанти помирають ще до того, як відправляються на фронт. Самогубство Потаніна – це вже третя смерть за останній час у навчальному центрі міноборони в Єлані.

Офіційно оборонне відомство Росії про це не повідомляло, однак відреагував депутат Держдуми від Свердловської області.

Так, підтверджую, вже троє загиблих. Один мобілізований помер від нападу, а інший скоїв самогубство. Третього списали й відправили додому, де він одразу помер від цирозу печінки,

– заявив депутат Максим Іванов.

Відомо, що у гарнізон в Єлані прибувають мобілізовані зі Свердловської області та сусідніх регіонів, зокрема Пермського краю та Челябінської області.

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Нагадаємо, нещодавно депутат Держдуми Андрєй Гурулєв заявив, що в Росії останнім часом все частіше виникають з мобілізацією та солдатами. Він повідомив, що не розуміє, куди зникло 1,5 мільйона комплектів військової зимової форми. Ймовірно, Збройним Силам України це тільки полегшить роботу, тому що окупанти самі замерзнуть без теплого одягу.

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