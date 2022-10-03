ЗСУ ослаблюють та відтісняють ворога на Херсонщині

Наразі основні зусилля військових зосередилися там на двох напрямках – у районі Давидового Броду і біля Золотої Балки. Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, таким чином наші захисники йдуть фактично на зустріч один одному, відтісняючи позиції ворога.

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Військовий експерт зауважив, що цьому передує планомірна та ефективна робота зі знищення складів з боєприпасами та утримання під вогневим контролем транспортних артерій – мостів і переправ.

"Це зменшує кількість обстрілів, зменшує можливості російських військ щодо отримання боєприпасів для артилерії та іншого озброєння. І, звичайно ж, на тлі виникнення цих логістичних проблем дещо ослаблюється і виснажується угруповання ворожих військ на правобережжі Херсонщини", – пояснив Мусієнко.

Хоч окупанти продовжують спроби хоч якось розв'язати питання логістики та використовують для цього пороми та ще якісь переправи, якими перекидають мізерну кількість боєприпасів, українські військові стежать за цим і завдають ударів по цих поромах та переправах саме тоді, коли на них є російська військова техніка.

Тобто робиться все для того, щоб ослаблювати ворога і розвивати успіх на Херсонському напрямку,

– констатував він.

Російських мобілізованих кидатимуть на Південь

Також Мусієнко зазначив, що зараз є інформація про те, що в окупованому Криму вже готують приведених до присяги нових мобілізованих, і збираються перекидати їх на лівобережжя Херсонщини для укріплення позицій. Утім важко сказати, які саме завдання вони повинні будуть виконувати.

Зрозуміло, що вони шукають будь-які шляхи для того, щоб хоч на якихось човнах чи плотах, підвезти на правий берег бодай якийсь боєкомплект, адже найбільш актуальний наказ, який віддали російському угрупованню там – це "стоять до последнего, стоять насмерть".

Утім, на прикладі Харківщини та Лимана, вже стало зрозуміло, що такі накази не розв'язують питання утримання територій, і завжди є ті, хто тікає.

Немає того героїзму, на який розраховують реконструктори з Кремля, які, мабуть, живуть в парадигмі Другої світової війни,

– зауважив військовий експерт.

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ЗСУ звільняють Херсонщину

2 жовтня стало відомо про те, що українські військові підняли український прапор біля Хрещенівки, що у Нововоронцовському районі Херсонської області. Захисники опублікували фото з державними стягами на околицях села.

Також синьо-жовтий прапор з'явився й над знаменитим пам'ятником кавуну, відомим як "Дари Херсонщини". Він розташований біля Осокорівки. Відповідне фото також вже з'явилося у мережі.