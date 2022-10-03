Про це в ефірі національного телемарафону розповів перший заступник Херсонської облради Юрій Соболевський, передає 24 канал.
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"Ми поки не називаємо всі, бо необхідно зберігати інформаційну тишу й коментуємо все лише після оперативного командування "Південь". Проте в Бериславському районі особливо є дуже гарні новини. Сподіваюсь, що найближчим часом будуть ще", – зазначив Соболевський.
Деокуповані населені пункти
Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського й Миролюбівки. За словами Соболевського, там складна ситуація, велика кількість руйнувань інфраструктури.
Зараз ще працюють військові, згодом туди приїде гуманітарна допомога, буде доступ до медичної допомоги. Крім цього, буде евакуація людей, – повідомив заступник облради.
Зверніть увагу – Зеленський про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео
Окупована Херсонщина й контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Захисники встановили синьо-жовтий стяг над пам'ятником "Дари Херсонщини", що поблизу села Осокорівка. Це артоб'єкт, присвячений кавуну.
- У тимчасово окупованій Новій Каховці, поблизу гідроелектростанції, 2 жовтня пролунали вибухи.
- На Херсонщину відправляють перших солдатів, які потрапили під часткову мобілізацію в Росії. Вони не мають забезпечення й продають паливо зі своєї техніки.
- У Бериславі 1 жовтня пролунали вибухи. Це трапилося в одній з адмінбудівель, де жили загарбники.
- Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що ЗСУ наступають та звільняють населені пункти Херсонської області. Вона зазначила про втрати ворога за 1 жовтня.