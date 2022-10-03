Про це в ефірі національного телемарафону розповів перший заступник Херсонської облради Юрій Соболевський, передає 24 канал.

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"Ми поки не називаємо всі, бо необхідно зберігати інформаційну тишу й коментуємо все лише після оперативного командування "Південь". Проте в Бериславському районі особливо є дуже гарні новини. Сподіваюсь, що найближчим часом будуть ще", – зазначив Соболевський.

Деокуповані населені пункти

Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського й Миролюбівки. За словами Соболевського, там складна ситуація, велика кількість руйнувань інфраструктури.

Зараз ще працюють військові, згодом туди приїде гуманітарна допомога, буде доступ до медичної допомоги. Крім цього, буде евакуація людей, – повідомив заступник облради.

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