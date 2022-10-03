Об этом в эфире национального телемарафона рассказал первый заместитель Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает 24 канал.
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"Мы пока не называем все, потому что необходимо сохранять информационную тишину и комментируем все только после оперативного командования "Юг". Однако в Бериславском районе особенно очень хорошие новости. Надеюсь, что в ближайшее время будут еще", – отметил Соболевский.
Деоккупированные населенные пункты
Президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки. По словам Соболевского, там сложная ситуация, большое количество разрушений инфраструктуры.
Сейчас еще работают военные, потом туда приедет гуманитарная помощь, будет доступ к медицинской помощи. Кроме того, будет эвакуация людей,
– сообщил заместитель облсовета.
Обратите внимание – Зеленский о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео
Оккупированная Херсонщина и контрнаступление ВСУ: последние новости
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- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ наступают и освобождают населенные пункты Херсонской области. Она отметила о потерях врага за 1 октября.