Об этом написал депутат Херсонского областного совета и военный ТРО Сергей Хлань.

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"Ситуация в одном из сел. Местные сообщают: была ротация, приехали около 300 российских военных очень юного возраста", — сказал Хлань.

Как действуют оккупанты

По словам депутата, оккупанты сливают из своих бензовозов солярку и продают. Следовательно, их техника остается без горючего.

Сами где-то из сел под Псковом, по их словам — там живут в тотальной бедноте. Война для россиян — единственная возможность хоть как-то прикоснуться к цивилизации. Но ненадолго, – рассказал Хлань.

Мобилизированные из Крыма

Херсонский активист Владимир Молчанов сообщил, что несколько тысяч российских мобилизованных находятся на левом берегу Херсона. Они не могут полноценно разместиться. Это преимущественно люди из временно оккупированного Крыма.

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