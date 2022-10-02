Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, большинство "мобиков" сейчас находятся на левом берегу Херсона. Преимущественно это мобилизованные люди из временно оккупированного Крыма, почти не отличающиеся от россиян. В общей сложности их примерно несколько тысяч.

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На левом берегу у "мобиков" нет никакой паники. Но из-за огромного количества людей и запасов им негде разместиться. Впрочем, группировка постепенно уменьшается, ведь ВСУ перемалывают их удачными ударами по базам и во время переправ, которых "мобики" особенно боятся.

Оккупанты перевозят оружие и живую силу на гражданских автомобилях

Как рассказал Молчанов, оккупанты используют "отжатый" гражданский транспорт, на котором везут оружие и боеприпасы. Впрочем, они пока не научились маскировать пусковые установки ракет. Поэтому Вооруженные Силы довольно часто обнаруживают системы С-300 и успешно попадают в них.

Активист считает, что целесообразно было бы со временем просто уничтожать все, что пытается переправиться на другой берег. Однако тогда нужно обязательно предупреждать гражданских граждан.

Скорее всего, следующий шаг – просто тотальное уничтожение всего, что ездит. Перед этим нужно предупредить гражданских, чтобы они не ездили по определенным местам на своих авто. Или, чтобы они формировали колонну и предупреждали об этом в соответствующих телеграм-каналах,

– считает Молчанов.

Несколько тысяч "мобиков" уже на Херсонщине – Молчанов: смотрите видео

Добавим, что контрнаступление Вооруженных Сил успешно продолжается на нескольких направлениях. Так, по неофициальным данным, украинские военные вошли в Золотую Балку и Шевченковку на Херсонщине. Такие сообщения появились в ряде телеграм-каналов.

Несмотря на это, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко призвал дождаться официального подтверждения Генштаба ВСУ. Однако он подчеркнул, что стоит действительно ожидать положительных новостей с Юга.