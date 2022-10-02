Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, більшість "мобіків" зараз перебуває на лівому березі Херсонщини. Переважно це мобілізовані люди з тимчасово окупованого Криму, які майже не відрізняються від росіян. Загалом їх приблизно кілька тисяч.

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На лівому березі в "мобіків" немає ніякої паніки. Але через величезну кількість людей та запасів вони не мають, де розміститися. Утім, угруповання поступово зменшується, адже ЗСУ перемелюють їх вдалими ударами по базах та під час переправ, яких "мобіки" особливо бояться.

Окупанти перевозять зброю та живу силу на цивільних автівках

Як розповів Молчанов, окупанти використовують "віджатий" цивільний транспорт, на якому везуть зброю та боєприпаси. Утім, вони поки не навчилися маскувати пускові установки ракет. Тому Збройні Сили досить часто виявляють системи С-300 та успішно в них влучають.

Активіст вважає, що було б доцільно з часом просто знищувати усе, що намагається переправитися на інший берег. Однак тоді потрібно обов'язково попереджати цивільних громадян.

Найімовірніше, наступний крок – просто тотальне знищення всього, що їздить. Перед цим потрібно попередити цивільних, щоб вони не їздили певними місцями на своїх авто. Або щоб вони формували колону і попереджали про це у відповідних телеграм-каналах,

– вважає Молчанов.

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Додамо, контрнаступ Збройних Сил успішно триває на кількох напрямках. Так, за неофіційними даними, українські військові увійшли в Золоту Балку та Шевченківку, що на Херсонщині. Такі повідомлення з'явилися в низці телеграм-каналах.

Попри це, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко закликав дочекатися офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ. Однак він підкреслив, що варто дійсно очікувати позитивні новини з Півдня.