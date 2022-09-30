Ефективність української артилерії не залишає окупантам інших варіантів, окрім як брехати. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.
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Активіст зазначив, що окупанти "у своїй манері" починають брехати після ударів по своїх розташуваннях і об'єктах.
Росіяни вигадують, що там було багато цивільних, яких нібито "вбили укронацисти". При цьому, звичайно, серед жертв є цивільні, але, як правило, росіяни, які приїжджали на цей "референдум" або залишилися "керувати" цією "незалежною областю". У нас, до речі, з'явився історико-політичний нонсенс, як "незалежна область", а не держава чи республіка,
– пояснив Молчанов.
За його словами, водночас ЗСУ "привітали окупантів" другим, але набагато потужнішим ударом по російських системах ППО, розташованим на Карантинному острові.
"Одночасно знищили рашистів у казармі. Також ЗСУ знищили принаймні одну установку ППО. Це означає, що менше небезпек стало для цивільних херсонців, які живуть особливо у західній частині міста, тому що російські ракети, якщо не змогли перехопити нікого, вони падають просто на житлові квартали", – додав активіст.
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На його думку, у більшості випадків ракети ППО навіть не вибухають у повітрі, а вже коли падають вниз.
"Були постраждалі від таких передбачуваних влучань. Тобто це була брехня про "укронацистів, які обстрілюють мирне населення". Росіяни справді суттєво постраждали. Це і влучання в політехнічний коледж, і в будівлю, де вони розташовувалися. Вони постійно, коли це були суто військові та росгвардійці, почали вигадувати мантру про "мирне населення", – уточнив Молчанов.
За його словами, окупанти, найімовірніше, найближчим часом оголошуватимуть, "що це були росіяни або херсонців оголошуватимуть росіянами".
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Ситуація на Херсонщині: що відомо
- 29 вересня глава Кремля Владімір Путін підписав нові папірці нібито про "визнання незалежності" двох українських областей. Зокрема, мовиться про Запоріжжя та Херсонщину.
- 30 вересня у Херсонській області повідомили про "бавовну" – вибухнула система ППО окупантів.
- Також ЗСУ обстріляли ворожі осередки у Херсоні, де зберігалася техніка та озброєння. Під ударом української артилерії опинився зокрема й склад боєприпасів в Новоолександрівці.
- Водночас на окупованій росіянами частині Херсонщини сталася аварія на магістральному газопроводі. Внаслідок цього низка міст залишилися без газу, зокрема Скадовськ, Каховка та Нова Каховка.
- "Бавовнятко" увечері 28 вересня навідало Антонівський міст. Окрім того, місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи у Новій Каховці.
- Також цього дня сталася "бавовна" в Олешках. Там добряче прилетіло по російських загарбниках.
- Крім того, нещодавно над Херсонщиною Повітряні сили ЗСУ збили ворожий Су-25.