Ефективність української артилерії не залишає окупантам інших варіантів, окрім як брехати. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Активіст зазначив, що окупанти "у своїй манері" починають брехати після ударів по своїх розташуваннях і об'єктах.

Росіяни вигадують, що там було багато цивільних, яких нібито "вбили укронацисти". При цьому, звичайно, серед жертв є цивільні, але, як правило, росіяни, які приїжджали на цей "референдум" або залишилися "керувати" цією "незалежною областю". У нас, до речі, з'явився історико-політичний нонсенс, як "незалежна область", а не держава чи республіка,

– пояснив Молчанов.

За його словами, водночас ЗСУ "привітали окупантів" другим, але набагато потужнішим ударом по російських системах ППО, розташованим на Карантинному острові.

"Одночасно знищили рашистів у казармі. Також ЗСУ знищили принаймні одну установку ППО. Це означає, що менше небезпек стало для цивільних херсонців, які живуть особливо у західній частині міста, тому що російські ракети, якщо не змогли перехопити нікого, вони падають просто на житлові квартали", – додав активіст.

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На його думку, у більшості випадків ракети ППО навіть не вибухають у повітрі, а вже коли падають вниз.

"Були постраждалі від таких передбачуваних влучань. Тобто це була брехня про "укронацистів, які обстрілюють мирне населення". Росіяни справді суттєво постраждали. Це і влучання в політехнічний коледж, і в будівлю, де вони розташовувалися. Вони постійно, коли це були суто військові та росгвардійці, почали вигадувати мантру про "мирне населення", – уточнив Молчанов.

За його словами, окупанти, найімовірніше, найближчим часом оголошуватимуть, "що це були росіяни або херсонців оголошуватимуть росіянами".

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