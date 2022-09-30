Скоріше за все, російські загарбники знову невдало покурили. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

До теми Добряча "бавовна" завітала у Херсон: місцеві заявляли про серію гучних вибухів

На Херсонщині нова "бавовна"

За непідтвердженою інформацією, внаслідок прильоту знищили систему ППО загарбників.

Також місцеві жителі кажуть, що другий приліт у тимчасово окупованому Херсоні був у будинок на вулиці Марії Фортусу. Там перебували загарбники. Нині на місці розбирають завали.

Крім того, у мережі пишуть, що в Херсоні знищили колаборанта – "першого заступника голови з безпеки військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Алєксєя Катєрінічова. На посаді "заступника очільника ВЦА" він пропрацював більше ніж місяць.

До появи в Україні, Катєрінічов упродовж 25 останніх років проходив військову службу у прикордонних військах, та у підрозділах МНС й ФСБ Росії.



Попередньо, в Херсоні знищили колаборанта Алєксєя Катєрінічова / фото місцеві телеграм-канали

Яка нині ситуація на Херсонщині: останні новини

"Бавовнятко" увечері 28 вересня навідало Антонівський міст. Окрім того, місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи у Новій Каховці.

Також цього дня сталася "бавовна" в Олешках. Там добряче прилетіло по російських загарбниках.

Нещодавно над Херсонщиною Повітряні сили ЗСУ збили ворожий Су-25.

Варте уваги – ЗСУ вдарили по Давидовому Броді: дивіться відео