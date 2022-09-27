У небі над Херсонщиною збили Су-25

Так, 27 вересня Повітряні сили ЗСУ збили ворожий Су-25. Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

Головне Нічні обстріли Миколаєва та Запоріжжя, шалені втрати ворога: основне за 216 день війни

Українські військові збили російський літак Су-25 в небі над Херсонською областю.

З найприємніших новин – окрім трьох безпілотників, буквально кілька годин тому, близько 13:30 збито черговий штурмовик російських окупантів Су-25. Сталося це на Херсонщині,

– заявив Ігнат.

Операцію з ліквідації провели підрозділи зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

Втрати росіян станом на 27 вересня

Герої ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 27 вересня ліквідовано вже 57 750 окупантів, лише за минулу добу – 550 загарбників. Втім, ці цифри приблизні, адже підрахувати точні втрати в умовах ведення активних бойових дій просто неможливо. Чималі втрати ворога і у техніці:

танків – 2 306 (+16) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 881 (+24) одиниць,

артилерійських систем – 1 378 (+9) одиниць,

РСЗВ – 331 (+1) одиниць,

засоби ППО – 175 (+3) одиниці,

літаків – 261 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 224 одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7),

крилаті ракети – 241 одиницю,

кораблі /катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 730 (+19) одиниць,

спеціальна техніка – 131 одиницю.

За даними Генштабу ЗСУ, найбільше за минулу добу ворог зазнав втрат на Донецькому та Краматорському напрямку.

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