Упродовж минулої доби наші захисники та захисниці відправили на той світ 550 загарбників. Відразу ж обмовимося, що ці цифри приблизні, адже підрахувати точні втрати ворога в умовах ведення активних бойових дій просто неможливо.

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Втрати росіян у техніці

Слід також розуміти, що російські загарбники позбуваються не лише живої сили. Щоденно нашим військовим вдається перетворювати на брухт і техніку окупантів. Так, від початку повномасштабного вторгнення знищили:

танків – 2 306 (+16) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 881 (+24) одиниць,

артилерійських систем – 1 378 (+9) одиниць,

РСЗВ – 331 (+1) одиниць,

засоби ППО – 175 (+3) одиниці,

літаків – 261 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 224 одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7),

крилаті ракети – 241 одиницю,

кораблі /катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 730 (+19) одиниць,

спеціальна техніка – 131 одиницю.

Найбільше за минулу добу, за даними Генштабу, ворог зазнав втрат на Донецькому та Краматорському напрямку. Нагадаємо, що росіяни невтомно намагаються вийти на адміністративні межі Донецької області. Тож там продовжують точитися запеклі бої.



Актуальні втрати ворога станом на 27 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Вороги атакують та гинуть щодня

Слід розуміти, що атаки з боку росіян щоденні. Так, лише за минулу добу зафіксували 9 ракетних, 22 авіаудари, а також 90 обстрілів з РСЗВ. Крім того, ударні БпЛА окупанти використали неподалік Біленького, що на Одещині.

За даними, наявними у Генштабі ЗСУ, минулої доби від обстрілів ворога постраждали понад 50 населених пунктів. Серед них – Слов'янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.

Не минулося й без спроб просуватися далі. Їх зафіксували у районах Соледара, Курдюмівки, Зайцевого, Майорська, Бахмута, Кам'янки та Первомайського. Досягнути бажаних результатів окупантам не вдалося, тож вони були змушені відійти.

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