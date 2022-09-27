Ворог невпинно зазнає втрат у війні проти України. Мовиться як про живу силу, так і про техніку. Так, за минулу добу вдалося "приземлити" відразу кілька БпЛА-камікадзе, якими атакували Одещину.

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Безпілотників теж стає менше

Як зазначають у Генштабі, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Південь" ефективно виконують свою роботу. Упродовж минулої доби вдалося ліквідувати відразу чотири безпілотники Shahed-136.

Один з цих пристроїв, які використовують окупанти для атак, знищили близько 02:00. Також ще три БпЛА летіли на Одесу ближче до 22:00. Але їх також "приземлили".

Досвід, а головне – результат, наші люди здобувають у бою!,

– наголошують у Генштабі.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук прокоментував вечірні обстріли безпілотниками. Він зауважив, що після атаки близько 22:00 ніч минулася без обстрілів. Водночас Братчук зазначив, що ризик подальших атак дронами залишається.

Крім того, не варто забувати про те, що у Чорному морі все ще перебувають ракетоносії. Їх, за словами речника ОВА, наразі 4. Тож слід не ігнорувати сирени та відповідально ставитися до збереження власного життя.

Атаки ворога не припиняються

Нагадаємо, що упродовж минулої доби ворог завдав 9 ракетних, а також 22 авіаудари. Зафіксовано також понад 90 обстрілів з РСЗВ. Упродовж минулої доби ударні БпЛА російські загарбники використовували поблизу Біленького, що на Одещині.

У Генштабі підрахували, що від обстрілів загарбників за минулу добу постраждали понад 50 населених пунктів. Мовиться про Слов'янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.

Не минулося також без спроб ворога просуватися вперед. Окупанти здійснили кілька атак у районах Соледара, Курдюмівки, Зайцевого, Майорська, Бахмута, Кам'янки, а також Первомайська. Але досягнути успіху не вдалося, адже ЗСУ усі ці атаки відбили.

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