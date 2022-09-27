Інформацію, як заважив 24 канал, про знищення окупанта підтвердили й російські ЗМІ – повідомили про його поховання. Тотіков та ще один воєнний злочинець капітан олег лебедєв були поховані у Рязані 25 вересня.

Увага Українські захисники знищили пункт управління 35-ої армії росії

Схоже, що полковника російської армії було знищено внаслідок удару РСЗВ HIMARS по штабу окупантів в Ізюмі Харківської області напередодні початку контрнаступу ЗСУ під Балаклією. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, "саме штаб 35-ї армії відповідав за управління військами у цьому районі, це у їхній смузі стався прорив".

А тепер, як ми бачимо, є підстави говорити, що суттєві втрати зазнало російське командування у цьому районі. Начальник ракетних військ та артилерії — одна з ключових ланок у сучасній війні. Тепер зрозуміло, що розгром росіян був значною мірою пов'язаний із втратою управління та точним визначенням українською розвідкою дислокації російських штабів та їхнім точним ураженням,

— повідомив Бутусов.

На момент ліквідації окупант дожив до 47 років.



Тотікова ліквідували під час контрнаступу / Фото російські ЗМІ

Ворог зазнав шалених втрат під час наступу ЗСУ на Харківщину

Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині дозволив не лише звільнити майже всю область. Під час нього ворог зазнав колосальних втрат.

Якщо говорити про 64 окрему мотострілецьку бригаду Східного військового округу, то там втрати взагалі приголомшують. Мовиться про 90% особового складу – загиблі, поранені, дезертири, звільнені через відмову воювати.

Втрати російської армії станом на 26 вересня становлять понад 57 тисяч.

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