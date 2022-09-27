Інформацію, як заважив 24 канал, про знищення окупанта підтвердили й російські ЗМІ – повідомили про його поховання. Тотіков та ще один воєнний злочинець капітан олег лебедєв були поховані у Рязані 25 вересня.
Увага Українські захисники знищили пункт управління 35-ої армії росії
Схоже, що полковника російської армії було знищено внаслідок удару РСЗВ HIMARS по штабу окупантів в Ізюмі Харківської області напередодні початку контрнаступу ЗСУ під Балаклією. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.
За його даними, "саме штаб 35-ї армії відповідав за управління військами у цьому районі, це у їхній смузі стався прорив".
А тепер, як ми бачимо, є підстави говорити, що суттєві втрати зазнало російське командування у цьому районі. Начальник ракетних військ та артилерії — одна з ключових ланок у сучасній війні. Тепер зрозуміло, що розгром росіян був значною мірою пов'язаний із втратою управління та точним визначенням українською розвідкою дислокації російських штабів та їхнім точним ураженням,
— повідомив Бутусов.
На момент ліквідації окупант дожив до 47 років.
Тотікова ліквідували під час контрнаступу / Фото російські ЗМІ
Ворог зазнав шалених втрат під час наступу ЗСУ на Харківщину
- Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині дозволив не лише звільнити майже всю область. Під час нього ворог зазнав колосальних втрат.
- Якщо говорити про 64 окрему мотострілецьку бригаду Східного військового округу, то там втрати взагалі приголомшують. Мовиться про 90% особового складу – загиблі, поранені, дезертири, звільнені через відмову воювати.
- Втрати російської армії станом на 26 вересня становлять понад 57 тисяч.
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