Про це повідомили у зведенні командування "Південь". Службовці там доповіли про оперативну ситуацію на своєму напрямку станом на 12 годину цього дня.

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Мовиться про пункт управління 35 "червонопрапорної" армії із Амурської області. Він до цього дня базувався в Новій Каховці. Проте службовці держави-терориста, які там були, не зможуть більше нічим керувати завдяки якісній роботі українських ракетно-артилерійських підрозділів.

Також ліквідували й два інших пункти управління ворога в:

Херсоні;

Дар'ївці.

Не забули наші ракетно-артилерійські підрозділи й про склади боєприпасів. Їх ліквідували в цей день вже два в Любимівці та Херсоні.

Втрати ворога на Півдні в першій половині дня становлять:

11 окупантів;

3 одиниці авто-бронетехніки;

самохідна гаубиця "Мста-С".

Проте важливо зазначити, що це лише ті втрати, які вже змогла підтвердити наша військова розвідка.

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