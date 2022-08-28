Про це повідомили у зведенні командування "Південь". Службовці там доповіли про оперативну ситуацію на своєму напрямку станом на 12 годину цього дня.
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Мовиться про пункт управління 35 "червонопрапорної" армії із Амурської області. Він до цього дня базувався в Новій Каховці. Проте службовці держави-терориста, які там були, не зможуть більше нічим керувати завдяки якісній роботі українських ракетно-артилерійських підрозділів.
Також ліквідували й два інших пункти управління ворога в:
- Херсоні;
- Дар'ївці.
Не забули наші ракетно-артилерійські підрозділи й про склади боєприпасів. Їх ліквідували в цей день вже два в Любимівці та Херсоні.
Втрати ворога на Півдні в першій половині дня становлять:
- 11 окупантів;
- 3 одиниці авто-бронетехніки;
- самохідна гаубиця "Мста-С".
Проте важливо зазначити, що це лише ті втрати, які вже змогла підтвердити наша військова розвідка.
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