Об этом сообщили в сводке командования "Юг". Чиновники там доложили об оперативной ситуации на своем направлении по состоянию на 12 часов этого дня.

Заметьте Утрата Юга будет для россии символическим провалом, – советник главы МВД.

Также на Юге уничтожили несколько складов

Речь идет о пункте управления 35 "краснознаменной" армии из Амурской области. Он по сей день базировался в Новой Каховке. Однако находившиеся там служащие государства-террориста не смогут больше ничем руководить благодаря качественной работе украинских ракетно-артиллерийских подразделений.

Также ликвидировали и два других пункта управления врага:

Херсон;

Мариуполь.

Не забыли наши ракетно-артиллерийские подразделения и о складах боеприпасов. Их ликвидировали в этот день уже два в Любимовке и Херсоне.

Потери врага на Юге в первой половине дня составляют:

11 оккупантов;

3 единицы автобронетехники;

самоходная гаубица "Мста-С".

Однако важно отметить, что это лишь те потери, которые смогла подтвердить наша военная разведка.

Детальнее о ситуации на Юге по состоянию на 12 часов: смотрите видео

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