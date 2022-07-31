Украинцы благодаря своей силе духа и мотивированности продолжают сопротивляться "второй армии мира". Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Стягивают на Юг все, что могут

Смирнов подчеркнул, что украинцы должны гордиться тем, что дают отпор оккупантам. Однако важно помнить, что у врага все еще есть достаточно сильные войска. Сейчас ключевая история, по его словам, будет концентрироваться на Юге. Поэтому россияне перекидывают туда все, что могут,

По информации Смирнова, россияне перебросили на Юг 35 армию, которая "известна" своими зверствами в Киевской области, в частности в Буче.

Утрата региона будет означать провал

Они опрокидывают и стягивают туда абсолютно все войска. Они формируют новые батальонно-тактические группы, которые доукомплектовываются как вооружением, так и личным составом, который был призван, в частности, за скрытой мобилизацией. Потому что потеря Юга будет иметь для них символический провал,

– заметил Ростислав Смирнов.

Советник министра внутренних дел подчеркнул, что когда ВСУ отвоюют Юг – оккупантам будет трудно объяснить своему населению, что же это за "спецоперация" такая и почему они понесут потери.

Ростислав Смирнов о ситуации на Юге: смотрите видео

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Ситуация в Херсонской области: последние новости

Ночь на 29 июля оказалась для оккупантов на Херсонщине достаточно "горячей". Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, ВСУ попали по 5 вражеским объектам. Вблизи Новой Каховки – 2 цели, по одной – в Чернобаевке, Олешках и Бриловке.

Также Юрий Соболевский рассказал, что россияне заставляют херсонцев к сотрудничеству с ФСБ. оккупанты задерживают людей посреди улицы и требуют подписать бумажки о сотрудничестве с ними. А потом пугают, если СБУ узнает эти "документы" – человек получит уголовное наказание.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что среди россиян участились случаи дезертирства. По его словам, оккупанты переодеваются в гражданское и пытаются скрыться с фронта.

Также Сергей Хлань заявил, что в Херсонской области уже наступил переломный момент. По его мнению, регион освободят до сентября.

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