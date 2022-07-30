Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Александр Коваленко. Он рассказал, что будет проходить на фронте в ближайшие 3 месяца.

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"Начнутся отработки в Запорожской области и продвижение на юг в сторону Херсона. То есть освобождение Херсонской области, которая на левом берегу", – отметил Коваленко.

Где ждать контрнаступлений

По словам военного эксперта, на Харьковском плацдарме в ближайшие месяцы существенных изменений не будет. У русских оккупантов нет возможности наступать и захватывать новые территории. Однако у Изюма, как сказал Коваленко, будет контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

Отрабатывать будут прежде всего по Изюму, чтобы блокировать возможности российских оккупантов относительно наступательных действий в направлении Славянска. Я не исключаю контрнаступления ВСУ в Донецкой области,

– отметил Коваленко.

Он считает, что на Юге или в Харьковской области у россиян нет возможности наступать и масштабно захватывать новые территории.

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Боевые действия на Донбассе

Что касается Донбасса, то Коваленко считает, что там много личного состава врага, чтобы продержаться даже не в обороне, а в продвижении на отдельные направления. Однако все это на время.

Александр Коваленко Военный эксперт Следует понимать, что ситуация с переходом от наступления к обороне может измениться. Даже за сутки или неделю, как было на северном плацдарме, когда россияне проявили "жест доброй воли" и бежали одной из своих боеспособных групп войск. Они даже не могли удерживать эти территории в обороне. Так же будет и здесь.

Военный эксперт подчеркнул, что сейчас нужно иметь выдержку и верить в ВСУ.

Контрнаступление на Херсонщине

Британская разведка сообщила, что украинские защитники успешно контратакуют в Херсонской области. В частности, ВСУ разрушили 3 моста через Днепр, через которые захватчики снабжали оружием.

Обратите внимание – военный эксперт о следующих 3 месяцах на фронте: смотрите видео