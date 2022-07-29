Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, пока никто не видел по-настоящему масштабное контрнаступление ВСУ и сможет ли вообще армия российских оккупантов держать такой удар. Пока ясно, что адекватно наступать захватчики не способны.

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Главный вопрос – как сильно ВСУ смогут уничтожить кафиров

По его мнению, от контрнаступления ВСУ на Херсон во многом зависит дальнейший ход войны. Это будет первое серьезное испытание для русской армии на устойчивость. Здесь может определиться предел поражения оккупантов – отбросят ли захватчиков на границы по состоянию на 23 февраля или на 1991 год.

Если ВСУ смогут серьезно погромить кафиров в Херсоне, то вполне возможно, что в дальнейших боевых действиях армию оккупантов так же уничтожат.

Насколько российская армия будет разгромлена, сейчас проверяется в Херсоне. Сказать категорически, на какой день они убегут – трудно, потому что мы не знаем многое. К примеру, какова наступательная мощность ВСУ, какие ресурсы сможет подтянуть пути, чтобы удержать Херсон и т.д., – отметил Яковенко.

Он считает, что восполнить вероятные потери путин все же сможет. Ведь сейчас он сгребает живую массу с регионов, где доминирует бедность.

Игорь Яковенко о ситуации в Херсоне: смотрите видео

Напомним, военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, каким будет следующий этап войны . россияне, вероятно, попытаются восстановить свой наступательный потенциал.