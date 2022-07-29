Об этом 24 каналу рассказал киборг и народный депутат Роман Костенко. По его словам, российские захватчики пытаются возобновить снабжение возведением понтонных переправ.

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Необходимы активные боевые действия

Как подчеркнул Костенко, повреждение Антоновского моста действительно создает оккупантам значительные проблемы с логистикой. Он подчеркнул, что у них сейчас остается одна нить – это новокаховская дамба, к которой, кстати, ВСУ тоже достает своими огневыми средствами.

Кроме того, он добавил, что оккупанты продолжат строить понтонные переправы. Однако, как отметил Костенко, у них значительно меньшая пропускная способность и поражаются гораздо легче, чем стационарные мосты.

Поэтому нам нужно продолжать уничтожать их. Здесь вопрос состоит в том, насколько активно наши военные будут вести боевые действия,

– заметил киборг.

Что нужно, чтобы выбить оккупантов

Костенко подчеркнул, что одним уничтожением моста мы не сможем выбить оккупантов. Именно поэтому необходимо проводить комплексные действия:

уничтожать тылы оккупантов, которые есть на левом берегу (ВСУ уже их поражает);

уничтожать пути подвоза боеприпасов;

давить на оккупантов своими войсками, чтобы они видели, что не могут закрепиться.

Три выхода оккупантов

Такой комплекс действий может привести к тому, что врагу придется покинуть правый берег Днепра – тот плацдарм, который они сейчас удерживают, поскольку теперь по факту у них три выхода.

– заявил Костенко.

По его мнению, у российских оккупантов есть следующие варианты:

держаться на этом берегу, но это самый плохой вариант из-за того, что украинская армия может им все повредить и уничтожить их логистику;

наступать, потому что так оставаться не может. Однако сейчас у захватчиков нет таких больших сил и средств, но они наращивают их;

пойти назад и закрепиться на левой стороне Днепра.

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Как подчеркнул Костенко, для нас самый выгодный вариант, поэтому сейчас необходимо создать все условия. Для этого у Украины есть силы и средства, но надо, чтобы командиры приняли правильное решение и повели наши войска вперед.

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