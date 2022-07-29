Об этом 24 каналу рассказал киборг и народный депутат Роман Костенко. По его словам, российские захватчики пытаются возобновить снабжение возведением понтонных переправ.
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Необходимы активные боевые действия
Как подчеркнул Костенко, повреждение Антоновского моста действительно создает оккупантам значительные проблемы с логистикой. Он подчеркнул, что у них сейчас остается одна нить – это новокаховская дамба, к которой, кстати, ВСУ тоже достает своими огневыми средствами.
Кроме того, он добавил, что оккупанты продолжат строить понтонные переправы. Однако, как отметил Костенко, у них значительно меньшая пропускная способность и поражаются гораздо легче, чем стационарные мосты.
Поэтому нам нужно продолжать уничтожать их. Здесь вопрос состоит в том, насколько активно наши военные будут вести боевые действия,
– заметил киборг.
Что нужно, чтобы выбить оккупантов
Костенко подчеркнул, что одним уничтожением моста мы не сможем выбить оккупантов. Именно поэтому необходимо проводить комплексные действия:
- уничтожать тылы оккупантов, которые есть на левом берегу (ВСУ уже их поражает);
- уничтожать пути подвоза боеприпасов;
- давить на оккупантов своими войсками, чтобы они видели, что не могут закрепиться.
Три выхода оккупантов
Такой комплекс действий может привести к тому, что врагу придется покинуть правый берег Днепра – тот плацдарм, который они сейчас удерживают, поскольку теперь по факту у них три выхода.
– заявил Костенко.
По его мнению, у российских оккупантов есть следующие варианты:
- держаться на этом берегу, но это самый плохой вариант из-за того, что украинская армия может им все повредить и уничтожить их логистику;
- наступать, потому что так оставаться не может. Однако сейчас у захватчиков нет таких больших сил и средств, но они наращивают их;
- пойти назад и закрепиться на левой стороне Днепра.
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Как подчеркнул Костенко, для нас самый выгодный вариант, поэтому сейчас необходимо создать все условия. Для этого у Украины есть силы и средства, но надо, чтобы командиры приняли правильное решение и повели наши войска вперед.
Костенко рассказал о трех выходах оккупантов в Херсонской области: смотрите видео
В Херсонской области оккупанты боятся партизан и ВСУ
- По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские офицеры и генералы, обычные военнослужащие и коллаборанты изрядно паникуют из-за вероятного приближения контрнаступления ВСУ в Херсонской области. оккупанты понимают, что за перемещением всех колонн с техникой, продуктами и топливом постоянно следят.
- Кроме того, каждый день партизаны устраивают разнообразные диверсии по всей оккупированной части Херсонской области. Чтобы защититься от тотального сопротивления, захватчики решили усилить режим контроля за мирными жителями.
- Во всех населенных пунктах оккупированной Херсонщины оккупанты и коллаборанты усилили количество патрулей "полиции" и "комендатуры". В самом же Херсоне также установили больше блокпостов.