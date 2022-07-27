Некоторые украинские граждане решили предать Украину и перейти на сторону врага. После такого решения их ждет такая же дорога на концерт Кобзона, как и всех оккупантов, которые были в Украине и совершали преступления против наших граждан и государства.

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Ликвидация коллаборантов в Херсоне

Наши разведчики сообщили об успешной работе партизан в Херсоне. Местные коллаборанты в очередной раз получили очень мощный сигнал о том, что их ждет в будущем.

В этот раз билеты на концерт Кобзона получил экипаж автомобиля так называемой полиции российских оккупантов. В свои руки они их получили на перекрестке улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина, этому помог радиоуправляемый фугас.

Один "полицейский" отправился слушать Кобзона сразу, его напарник пока находится в больнице в ожидании лучших мест. Наши разведчики еще раз напоминают коллаборантам: за измену и содействие российским оккупантам придется отвечать уже в ближайшей перспективе.

Напомним, что это не самый большой удар для оккупантов в Херсоне на протяжении последнего времени: ВСУ нанесли очень мощный удар по Антоновскому мосту, который крайне важен для логистики врага.

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