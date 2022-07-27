Деякі українські громадяни вирішили зрадити Україну та перейти на бік ворога. Після такого рішення їх чекає така ж дорога на концерт Кобзона, як і всіх окупантів, які були в Україні та чинили злочини проти наших громадян й держави.

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Ліквідація колаборантів у Херсоні

Наші розвідники повідомили про успішну роботу партизанів у Херсоні. Місцеві колаборанти вкотре отримали дуже потужний сигнал про те, що їх чекає в майбутньому.

Цього разу квитки на концерт Кобзона отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російських окупантів. У свої руки вони їх отримали на перехресті вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна, цьому посприяв радіокерований фугас.

Один "поліцейський" вирушив слухати Кобзона одразу, його напарник покищо перебуває в лікарні в очікуванні кращих місць. Наші розвідники вкотре нагадують колаборантам: за зраду та сприяння російським окупантам доведеться відповідати вже у найближчій перспективі.

Нагадаємо, що це не найбільший удар для окупантів в Херсоні впродовж останнього часу: ЗСУ завдали дуже потужного удару по Антонівському мосту, який є вкрай важливий для логістики ворога.

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