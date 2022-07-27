Ці та інші порушення законів і звичаїв війни системно фіксують та документують для міжнародних кримінальних інституцій. Про це розповіли у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Відповідальність окупантів, які залишаться живі, неминуча.

Загроза з моря

У Генштабі також доповіли, що в акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога прикриває сухопутне угруповання. Поза пунктами базування перебувають 2 носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Що відомо про фосфорні бомби

Фосфор може міститись не тільки в бомбах, а й в артилерійських снарядах, мінах, ракетах.

Небезпечна особливість такої зброї полягає у тому, що запальний заряд горить при температурі 800 – 900 градусів. Таким чином плавиться навіть дерево, метал, тіла людей та тварин.

При потраплянні на відкриті ділянки частинки фосфору викликають важкі опіки.

Фосфорні боєприпаси дозволені до застосування лише на військових об'єктах. Відповідно до Міжнародної конвенції про конкретні види звичайної зброї, це суворо заборонено використовувати всередині або поблизу населених пунктів.

Експерт пояснив, чим небезпечні фосфорні боєприпаси: відео