Про актуальну ситуацію 27 липня на фронті розповіли в українському Генштабі. Там зазначили, що біля Пасіки працювала розвідувальна група ворога.
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Ворожа група була знешкоджена українськими захисниками
Спроба викриття українських позицій була безуспішною. Групу ворога наші захисники знешкодили.
Тим часом на Слов'янському напрямку ворог гатив з артилерії біля Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.
росіяни хочуть покращити положення в напрямках Бахмута та Краматорська
На Донецькому напрямку сили окупантів проводять штурмові дії. Це задля того, аби покращити тактичне положення в напрямках Краматорська та Бахмута. Війська росії обстрілювали з артилерії цілу низку населених пунктів. А біля Серебрянки загарбники вдарили з авіації.
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Головне про інші напрямки: коротко
- Ворог проводив штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я. Їх українські воїни відбили.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Проте під вогнем опинились райони Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя.
- На Півдні росіяни роблять все, аби не допустити просування сил оборони. Ворог гатить з артилерії, танків та авіації.
Дізнайтесь у відео про роботу ЗСУ на Херсонщині: